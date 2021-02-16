В Москве девочка напала с ножом на прабабушку

В Москве 11-летняя девочка ударила ножом собственную прабабушку. Причины случившегося выясняются.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, многодетная семья, где произошла трагедия, находится в зоне внимания социальных служб из-за сложной жизненной ситуации. Жизни пожилой женщины ничто не угрожает.

Профилактическая работа соцслужб в этой семье будет скорректирована, когда закончатся следственные мероприятия. Детский омбудсмен взяла ситуацию под личный контроль.