В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь

Столичные врачи спасли мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь. Об этом сообщает Telegram-канал социального комплекса Москвы.

Первоначально 47-летний мужчина пожаловался на сильную боль в сердце. "Скорая помощь" прибыла вовремя: у пациента пропал пульс, но фельдшеры сумели запустить "мотор". Москвича экстренно повезли в больницу, и по дороге он пережил еще две клинических смерти. Даже в машине медики смогли провести реанимацию.

В больнице имени Виноградова сердце мужчины останавливалось еще дважды. Первый раз при поступлении, второй - уже во время срочной операции.

Врачи открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный стент. Сейчас пациент уже идет на поправку.