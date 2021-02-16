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16.02.2021 14:27
Рубрика: Общество

В Москве выделили полмиллиарда рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями

Текст: Любовь Проценко

Полмиллиарда рублей выделили в Москве на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, более 460 миллионов рублей будут направлены Морозовской больнице и Научно-практическому центру им. Войно-Ясенецкого. Эти деньги будут направлены на инновационные методы лечения маленьких пациентов, в том числе закупку таргетных препаратов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении детской онкологии

"Москва - единственный регион, который покрывает все расходы на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями. Мы уже второй год подряд выделяем гранты на закупку таргетных препаратов для детей и на подбор доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга. В Центре детской гематологии и онкологии на базе Морозовской больницы и в онкологическом отделении Научно-практического центра им. Войно-Ясенецкого внедрены новейшие технологии обследования и лечения детей, больных солидными злокачественными опухолями. Некоторые инновационные методы онкохирургии были применены в детской онкологической практике впервые в стране и в мире" - сообщили вице-мэр.

Новейшие инновационные технологии, которые появляются в детской онкологии и гематологии, еще не входят в программу ОМС и ВМП. Поэтому ранее проведение таких методов исследования и лечение маленьких пациентов осуществлялось за счет благотворительных фондов.

По словам Анастасии Раковой, всего Морозовской больнице и научно-практическому центру им. Войно-Ясенецкого в этом году из бюджета будут выделены более 460 миллионов рублей. Средства будут направлены на проведение научных исследований для внедрения инновационных методов диагностики и лечения детских онкологических заболеваний, гематологии и трансплантации костного мозга.

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