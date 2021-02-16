В Орле завели дело из-за недоделанного капремонта в десятках домов

В Орле завели уголовное дело после того, как в 43 многоквартирных домах в регионе вовремя не завершили капитальный ремонт. Как сообщили в СУ СКР по Орловской области, дело заведено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Ранее на то, что в регионе не был завершен капитальный ремонт в десятках домов, обратила внимание прокуратура. Как отметили в ведомстве, причиной стало то, что должностные лица департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области вовремя не провели аукционы по отбору подрядчиков для капитального ремонта.

В результате - несмотря на то, что на счете регионального фонда значилось свыше миллиарда рублей для завершения всех работ - многоэтажки остались в не лучшем состоянии.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства сложившейся ситуации, а представители прокуратуры держат расследование на контроле.