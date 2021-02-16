В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей

Мужчина воровал детские игрушки в магазинах Подмосковья. Похищал он их не для того, чтобы подарить детям, а для продажи.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник заходил в магазины детских товаров, выбирал самые дорогие игрушки, с помощью магнита снимал специальные датчики, складывал товар в сумку и проносил мимо касс, не оплатив его. Таким образом, он совершил 6 преступлений в Воскресенске и Коломне. Сумма общего материального ущерба составила более 160 тысяч рублей.

Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск задержали вора. Его установили, изучив камеры видеонаблюдения, и задержали при очередной попытке вынести неоплаченный товар из торговой точки. Им оказался ранее судимый 26-летний уроженец ближнего зарубежья.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.