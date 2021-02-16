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16.02.2021 23:24
Рубрика: Общество

Семейное поражение

Жителей Подмосковья научат разводиться без конфликтов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8384)
В Подмосковье весной стартует социальный проект "Неделим". Он создан по инициативе регионального уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой и призван помочь детям, чьи родители развелись или находятся в процессе скандального развода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Идея возникла после того, как мы проанализировали статистику разводов, при которых в распавшихся семьях возникали споры о детях", - рассказывает Мишонова. Статистика не обрадовала. В 2019 году в области конфликтами сопровождались 25% всех разводов, в 2020 - уже 33%. Бывшие супруги спорят о том, где будет жить ребенок, с кем ему проводить выходные и праздники, кто должен оплачивать лечение у частных врачей или отдых, если это очень сильно превышает алиментный лимит.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"В прошлом году за помощью в решении таких вопросов ко мне обратились 194 семьи. Но нужно учесть, что до меня доходят в основном те родители, которые уже находятся в состоянии затяжного конфликта, - продолжает детский омбудсмен. - Зачастую у одного из них на руках есть решение суда о порядке общения с ребенком, которое, впрочем, не исполняется. Дети месяцами и даже годами не видятся со вторым родителем, страдают". Особняком стоят случаи, когда один из родителей просто похищает ребенка, лишая его нормальных условий для жизни.

О том, чем чреваты такие конфликты, лучше всего сказано в старом советском фильме "По семейным обстоятельствам". Помните, как безнадежно логопед в исполнении Ролана Быкова объясняет, откуда у него появились "фефекты фикции": "Бабка с дедом развелись и два года судились друг с другом, кто из них меня больше любит". При скандальных разводах именно дети подвергаются самому тяжелому психологическому насилию, становясь заложниками конфликтов между мамой и папой. Все проблемные вопросы можно решить с помощью судебных соглашений, но на практике это редко работает. Тот родитель, с которым остается ребенок, про соглашение молчит, даже если о нем знает, а второй стороне зачастую просто некому подсказать.

Если семья распалась, поделить можно все что угодно, но дети не делятся, уверена Ксения Мишонова. Так и родился проект "Неделим", в рамках которого все конфликтные разводы в Подмосковье будут сопровождать медиаторы. Это специалисты, прежде всего юристы и адвокаты, а также психологи, в чьи задачи входит сгладить возможные острые углы. Сделать так, чтобы ребенок не страдал ни в процессе развода родителей, ни после него.

Спорами о детях сопровождаются порядка 33 процентов всех разводов в Подмосковье 

"В идеале проект должен работать так: как только взрослые подают на развод, им предлагается консультация медиатора. Даже если видимого конфликта между ними нет, специалист выяснит, как экс-супруги планируют в дальнейшем решать вопросы, связанные с воспитанием ребенка. При необходимости будут предложены варианты решений, исходящие прежде всего из детских интересов. В частности, обеим сторонам расскажут о судебном соглашении и даже помогут его составить", - рассказали "РГ" в аппарате уполномоченного.

В настоящий момент идет формирование пула медиаторов - их помощь семьям предполагается сделать бесплатной, а значит, и работать они будут на благотворительных началах. К весне определятся и три первых муниципалитета, где проект "Неделим" запустят в пилотном порядке. Скорее всего, это будут самые густонаселенные города области, где разводов случается больше всего.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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