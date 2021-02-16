На Сахалине циклон нарушил работу аэропорта и междугородних автобусов

На Сахалине из-за мощного циклона во вторник утром закрыто междугороднее автобусное сообщение на семи участках автодорог, сообщает областное ГУ МЧС.

Трассу чистят 455 человек и 254 единицы техники. Также закрыта паромная переправа Ванино-Холмск до улучшения погодных условий.

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов в Хабаровск, Якутск, Владивосток, Москву. Полеты по региону перенесли на 17 февраля.

Отменены пригородные поезда из Южно-Сахалинска до Томари и Поронайска.

В регионе на 16 февраля прогнозировали сильный снег с метелью, скорость ветра достигнет 33 метров в секунду.