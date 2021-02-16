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16.02.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Всплытие покажет

Началась расчиcтка акваторий от затонувших судов
Текст: Евгений Гайва, Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Подъем и утилизацию затонувших судов из акваторий России начнут с Магаданской области. Этот регион выбран пилотным в рамках "генеральной уборки" прибрежных морей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в бухте Нагаева подъем и удаление первых четырех судов должны произойти в течение 60 дней с момента подписания госконтракта с подрядчиком. К июлю минтранс совместно с минфином и Росимуществом оценят перспективы распространения полученного в Магаданской области опыта на другие регионы России, добавила вице-премьер. После извлечения из воды остовы судов, оставшихся без собственников, региональные власти отдадут на металлолом. Если же владелец найдется, он определит судьбу своего имущества самостоятельно.
Судно может утонуть в море, но свою жизнь оно должно закончить на берегу, пройдя утилизацию. Фото: Александр Петров / ТАСС

"При поддержке председателя правительства мы подошли к решению проблемы, копившейся десятилетиями, - говорит Абрамченко. - Мы даем старт практическому проведению "генеральной уборки", расчистке акваторий страны от затонувших судов". Такие работы особенно важны для экологии территорий и для целей экономического развития, помогут повысить туристский и рекреационный потенциал, обеспечить надлежащее судоходство и рыболовство, считает вице-премьер.

Перечь всех затонувших и затопленных на Дальнем Востоке судов минтранс и Росморречфлот составят к 1 марта этого года. Затем до 1 апреля их собственникам будут направлены распоряжения о необходимости подъема теплоходов со дна. Ситуацию будет контролировать минтранс и каждый год отчитываться перед правительством о ситуации с расчисткой акваторий. "Дорожная карта" по расчистке акваторий принята по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток.

В минтрансе "РГ" пояснили, что уже проведена подготовительная работа по подъему судов. "К настоящему времени обследованы акватории всех портов в Дальневосточном федеральном округе. В предварительном перечне находится 235 судов", - отметили в министерстве. По предварительным оценкам, стоимость работ по подъему затонувших судов в морских портах Дальнего Востока может составить 3-6 млрд рублей. Судна, затопленные на глубине более 20 метров, подъему не подлежат. Но в случае экологической опасности с таких судов могут быть удалены загрязняющие материалы.

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