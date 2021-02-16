Полицейские изъяли у жителя Приморья бочку с маслом каннабиса

В Приморье сотрудники полиции пресекли деятельность жителя Дальнегорска по незаконному изготовлению и хранению наркотиков в промышленном масштабе, сообщает официальный сайт УМВД РФ по Приморскому краю со ссылкой на слова руководителя пресс-службы ведомства Ирины Сыровой.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли у 41-летнего местного жителя 50-литровую бочку с веществом бурого цвета со специфическим запахом. Как показала экспертиза, в емкости был раствор наркотического средства - масла каннабиса. Кроме того, у него нашли тарелку с маслянистым веществом, которое, как выяснилось, содержит маньчжурскую коноплю. Общий вес запрещенных веществ составил почти 25 килограммов.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере". Ранее он уже был судим по аналогичной статье. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 500 тысяч рублей.