Путин дал оценку работе Дегтярева

На встрече в Кремле с врио хабаровского губернатора Михаилом Дегтяревым президент отметил, что тот хорошо погрузился в проблемы региона и держит руку на пульсе.

Дегтярев сообщил, что впервые за восемь лет удалось проиндексировать краевые выплаты. "Мы нашли резервы и снизили транспортный налог", - пояснил он. Жители переживали, что в Приморье он ниже - теперь все ровно. Кратно выросли премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры, молодым ученым.

Удалось найти и решение проблемы обманутых дольщиков. "Сколько у вас примерно человек?" - спросил Путин. "Две тысячи семей", - ответил собеседник. На вопрос, в какие сроки можно решить проблему, врио главы региона ответил, что за этот год тысяча семей "железно" получит или жилье, или выплаты. "Деньги уже есть. Здесь мы с правительством работаем и с фондом", - заверил он. Это 2,5 млрд рублей, из них 411 млн - краевые средства. "А на следующий год?" - поинтересовался президент. "На следующий год - столько же. То есть мы через год решим эту проблему", - заверил собеседник.

"Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", - оценил президент работу Дегтярева.