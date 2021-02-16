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16.02.2021 14:32
Рубрика: Власть

Путин оценил идею сделать Комсомольск-на-Амуре "Городом трудовой доблести"

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть "самым благожелательным образом" предложение врио главы Хабаровской области Михаила Дегтярева присвоить Комсомольску-на-Амуре звание "Город трудовой доблести".

Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Омску присвоено почетное звание "Город трудовой доблести"

"Это наш промышленный центр, всего Дальнего Востока", - аргументировал Дегтярев. Жители города написали обращение, собрали подписи и отправили ходатайство президенту, - все по закону. И вот врио главы Хабаровской области попросил за них лично, на очной встрече с президентом в Кремле, "присвоить звание этому славному городу".

"Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим", - отреагировал Путин. Комсомольск-на-Амуре - промышленный центр Дальнего Востока, "город людей заслуженных", выполняющих задания страны на основных направлениях - повышение обороноспособности, промышленность, констатировал он. "Рассмотрим самым благожелательным образом", - заверил глава государства.

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