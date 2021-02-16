В Якутии два ребенка погибли при пожаре в жилом доме

В результате пожара в Якутии погибли дети 2016 и 2018 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пожар в двухквартирном жилом доме произошел во вторник днем в пригороде Якутска - селе Маган.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одна из квартир горела открытым огнем. Из горящего дома пожарные вынесли маленьких мальчика и девочку - оба ребенка были в бессознательном состоянии. Их передали врачам скорой помощи, однако спасти детей не удалось.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, на место происшествия для проведения осмотра выезжали следователи, криминалисты и дознаватели МЧС. Для установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".