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16.02.2021 14:35
Рубрика: Происшествия

В Якутии два ребенка погибли при пожаре в жилом доме

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В результате пожара в Якутии погибли дети 2016 и 2018 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Якутске два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Пожар в двухквартирном жилом доме произошел во вторник днем в пригороде Якутска - селе Маган.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одна из квартир горела открытым огнем. Из горящего дома пожарные вынесли маленьких мальчика и девочку - оба ребенка были в бессознательном состоянии. Их передали врачам скорой помощи, однако спасти детей не удалось.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, на место происшествия для проведения осмотра выезжали следователи, криминалисты и дознаватели МЧС. Для установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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