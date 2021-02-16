В Якутии школьник избил учительницу за сделанное замечание

В Абыйском улусе Якутии 30-летняя учительница обратилась в больницу с подозрением на перелом носа после конфликта с десятиклассником.

ЧП произошло в Урасалахской средней школе 13 февраля. Во время урока в десятом классе учительница сделала подростку замечание. Тот вышел в коридор, дождался там звонка на перемену и, когда женщина вышла из класса, ударил ее по лицу.

Несовершеннолетний на профилактическом учете не состоял. Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия. Как сообщает РИА Новости, в улусное управление образования будет направлено представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта.

Что касается родителей десятиклассника, в отношении них составлены административные протоколы.