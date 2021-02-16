В Приамурье экс-таможенника осудили на девять лет за взятку в 14 тысяч

В Амурской области осудили бывшего таможенного инспектора за взятку при исполнении должностных обязанностей (пункт "б" части пятой статьи 290 УК РФ).

В ходе судебного заседания стало известно, что подозреваемый вымогал деньги у предпринимателя, заставляя того платить за беспрепятственное прохождение товара через таможню. В случае отказа, злоумышленник угрожал всячески затянуть досмотр, что могло привести к простою товара и финансовым потерям для бизнесмена.

Потерпевший обратился в региональное управление ФСБ. Оперативники задержали преступника при передаче ему взятки в 14 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину не признал. Его приговорили к лишению свободы на девять лет в колонии строго режима и к штрафу в 700 тысяч рублей, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Приговор в законную силу не вступил.