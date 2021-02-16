Владимир Путин пообещал поддержать проект по защите Амура

Президент Владимир Путин поддержал идею врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева включить Амур в нацпроект "Экология" и договориться по защите реки с китайскими соседями.

Рабочую встречу с главой государства Михаил Дегтярев сразу начал с темы экологии. "Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру", - сказал он. Амур - кормилец для миллионов людей, сейчас испытывает экологические сложности. В первую очередь из-за паводков, во вторую - из-за загрязнения предприятиями. Также надо восстановить стадо рыбы.

Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру

"Дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти все понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?" - спросил президент. Источники загрязнения есть и в Китае, поэтому Дегтярев предложил сделать проект трансграничным. "Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом", - заметил Путин.

Второй проект касается Большого Уссурийского острова. Дегтярев предложил построить грузопассажирский переход. Можно было бы начать с пунктов пропуска для пассажиров и грузов, а затем, может быть, организовать зоны беспошлинной торговли и сухой порт. А то хабаровчане чувствуют ревность к соседним регионам, заметил он. "Это, конечно, можно сделать", - не возражал президент. Но нужны оформленные предложения. "Мы подготовили письма, это находится в стадии проработки в российско-китайской комиссии", - сказал докладчик и попросил помочь. "Ладно, сейчас мы их посмотрим", - кивнул Путин.

Еще Дегтярев сообщил, что впервые за восемь лет удалось проиндексировать краевые выплаты. "Мы нашли резервы и снизили транспортный налог", - пояснил он. Жители переживали, что в Приморье он ниже, - теперь все ровно. Кратно выросли премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры, молодым ученым.

Удалось найти и решение проблемы обманутых дольщиков. "Сколько у вас примерно человек?" - спросил Путин. "Две тысячи семей", - ответил собеседник. На вопрос, в какие сроки можно решить проблему, врио главы региона ответил, что за этот год тысяча семей "железно" получит или жилье, или выплаты. "Деньги уже есть. Здесь мы с правительством работаем и с фондом", - заверил он. Это 2,5 млрд рублей, из них 411 млн - краевые средства. "А на следующий год?" - поинтересовался президент. "На следующий год - столько же. То есть мы через год решим эту проблему", - заверил собеседник.

Дегтярев попросил присвоить звание "Город трудовой доблести" Комсомольску-на-Амуре. Жители отправили ходатайство президенту. "Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим", - оценил Путин. Комсомольск-на-Амуре - промышленный центр Дальнего Востока, "город людей заслуженных", выполняющих задания страны на основных направлениях - повышение обороноспособности, промышленность, констатировал он и пообещал: "Рассмотрим самым благожелательным образом".

Дегтярев поблагодарил за размещение дополнительных заказов на комсомольских заводах - корветов для ВМФ, самолетов "Сухой-35" и "Сухой-57". "Вся страна гордится продукцией этих предприятий, и, безусловно, не просто гордится, а они составляют реальную, заметную составляющую обороноспособности России", - отметил Путин. "Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", - оценил президент и работу Дегтярева.