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16.02.2021 10:13
Рубрика: Общество

Студентка из Казани представит Россию на мировом конкурсе красоты

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Учащаяся Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета (ИТИС КФУ) Гузель Мусина представит Россию на конкурсе Miss Grand International 2020.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС
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Третий по значимости после "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира" конкурс красоты пройдет в Таиланде с 15 по 29 марта, но из-за карантинных мер участницы должны прибыть не позднее 28 февраля.

Как рассказала Гузель медиапорталу КФУ, на подиуме она предстанет в русском национальном образе. Побороться за титул придется с участницами из США, Канады, стран Европы, Африки, Средней Азии, Латинской Америки, а также из Кореи, Японии, Филиппин, Индии и Австралии. Опыт у российской участницы внушительный.

- Я участвовала в конкурсе Мисс Туризм России в 2019-м году и стала там Первой Вице-Мисс. После этого я участвовала, к примеру, в конкурсе "Мисс Земной Шар" и также вот в последний раз я ездила на Miss Aura International, где я стала Второй Вице-Мисс. Спустя какое-то время мне написали сообщение о том, что ищут представительницу России и не хочу ли я поучаствовать в этом конкурсе. Ну, конечно, я почти сразу согласилась, - рассказала Гузель.

После Miss Grand International 2020 студентке предстоит подготовка к защите дипломной работы по теме: "Модели и программные средства оценки успешности студента дистанционного и гибридного формата обучения", а также экзамены для поступления в магистратуру по программе DAAD в Германии по направлению Data Science.

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