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16.02.2021 11:44
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области девочку похитили по дороге из школы

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

На улице Пушкина в Арзамасе в дневное время суток мужчина похитил девочку, возвращавшуюся из школы. К счастью, похитителя удалось задержать в тот же день, а ребенка освободить.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС
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Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, днем 15 февраля 42-летний мужчина приставил к девочке нож на улице и угрозами привел ее в свою квартиру на улице Свободы.

Улучив момент, ребенок смог позвонить отцу, который сразу же связался с правоохранительными органами. Вечером того же дня злоумышленника задержали, а девочку освободили.

Возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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