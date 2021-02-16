В Нижегородской области девочку похитили по дороге из школы

На улице Пушкина в Арзамасе в дневное время суток мужчина похитил девочку, возвращавшуюся из школы. К счастью, похитителя удалось задержать в тот же день, а ребенка освободить.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, днем 15 февраля 42-летний мужчина приставил к девочке нож на улице и угрозами привел ее в свою квартиру на улице Свободы.

Улучив момент, ребенок смог позвонить отцу, который сразу же связался с правоохранительными органами. Вечером того же дня злоумышленника задержали, а девочку освободили.

Возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.