В Пензе суд впервые обязал городские власти отремонтировать дорогу, которой в официальных документах просто нет. На картах города и фотографиях проезжая часть к жилым домам по улице Маршала Жукова есть, но мэрия в упор не желала ее замечать.

Примечательно, что в прошлом году к 75-летию Победы в Пензенской области отремонтировали все одноименные улицы и даже переулки. Но улица, названная в честь маршала-победителя, в этот перечень почему-то не попала. Местные жители вынуждены добираться домой "козьими тропами", а больных нести к "скорой помощи" на руках.

На сторону людей встало управление ГИБДД: инспекторы провели обследование дорожного полотна и подтвердили, что оно не соответствует нормативам сразу по нескольким параметрам.

Первомайский районный суд Пензы признал виновным Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения согласно статье 12.34 КоАП.

Однако пензенские чиновники считать себя виновными не желали. Они тут же поспешили обжаловать решение суда, объясняя это тем, что дорога не значится в реестре муниципальной собственности - именно поэтому денежные средства на ее содержание не выделяются.

- Несмотря на то что указанный участок автодороги не значится в муниципальной собственности, он находится в границах муниципального образования, является элементом улично-дорожной сети города и отвечает показателям определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения. Поэтому за его содержание должно отвечать управление ЖКХ администрации Пензы, на которое возложены такие обязательства, - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Помимо этого мэрии Пензы придется выплатить штраф в размере ста тысяч рублей и отремонтировать дорогу.