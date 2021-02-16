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16.02.2021 13:35
Рубрика: Происшествия

В Прикамье бригадир поджег бытовку с рабочими, двое погибли

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В городе Соликамск Пермского края сотрудники полиции задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по версии следствия, мужчина работал бригадиром лесорубов на лесопилке вблизи села Тохтуево. В бытовом вагончике он распивал спиртное с тремя мужчинами, которые приехали на лесозаготовки из поселка Корчевский. Между ними произошел конфликт. В ходе инцидента бригадир лесорубов разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и скрылся.

Спасаясь от огня, один из мужчин разбил окно и выбрался наружу, но при этом получил сильные ожоги лица и рук. Двое его напарников 1975 и 1988 годов рождения остались внутри бытовки и погибли.

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи № 105 УК РФ "Убийство".

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