В Саратове открылся современный Дворец водных видов спорта. Спортивный объект начали возводить еще в 2014 году. Строительные работы несколько раз приостанавливались, а сроки сдачи переносились. Достроить спортсооружение удалось благодаря нацпроекту "Демография".

Дворец находится в новом районе города Солнечный, где пока не хватает спортивных сооружений и не было своего бассейна. В то же время здесь созданы все необходимые условия и для профессиональных тренировок.

- Для спортивных занятий прыжками в воду здесь установлено новейшее оборудование, - отметила заслуженный тренер РСФСР Тамара Тупикова.

По словам олимпийского чемпиона, прыгуна в воду Ильи Захарова, новый комплекс соответствует всем современным требованиям, сможет принимать соревнования общероссийского и международного уровня.

Во дворце три бассейна: плавательный на десять дорожек, детский и для прыжков в воду. В прыжковом бассейне установлена вышка с площадками на высоте три, пять, семь с половиной и десять метров. Кроме того, есть специальный гимнастический зал для тренировок. Рядом с бассейнами - трибуны на тысячу мест.

Как отметили в областном правительстве, саратовская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта, где сейчас занимаются 550 человек, теперь сможет увеличить число воспитанников почти в полтора раза.

Впервые идея строительства Дворца водных видов спорта в Саратове была озвучена, когда Илью Захарова встречали на малой родине в 2012 году после его победы на летних Олимпийских играх в Лондоне. Тогда коллеги прыгуна в воду рассказывали, чтобы стать чемпионом, спортсмен ездил тренироваться в соседнюю Пензу. Дома готовиться к соревнованиям условий не было.