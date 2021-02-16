В школе Прикамья отключили отопление в 30-градусный мороз

В школе села Плеханово Пермского края в один из самых морозных дней февраля, когда температура опустилась ниже 30 градусов по Цельсию, отключили отопление. Более 300 учащихся школы посещали в этот день уроки в зимних куртках и шапках.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, директор образовательного учреждения после отключения отопления сразу же связалась с ресурсоснабжающей компанией, но быстро решить вопрос не удалось.

В настоящее время проблему решают коммунальные службы под контролем администрация Кунгурского городского округа.