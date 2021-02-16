Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью ребенка-инвалида

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Об этой истории стало широко известно, когда следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Это происходило в поселке Бор​​​. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. Соседи рассказали, что женщина и ее сожитель пьянствовали, вели асоциальный образ жизни, о чем неоднократно оповещались сотрудники полиции.

"По ситуации с видео, где женщина жестоко избивает ребенка, находимся на связи с регионом, коллегой-уполномоченным по правам ребенка Красноярского края, представителями МВД и прокуратуры, - цитирует агентство РИА Новости слова Анны Кузнецовой. - На данный момент двое детей были изъяты сотрудниками полиции и сейчас находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Детский омбудсмен также уточнила, что она обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики.