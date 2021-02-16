Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью ребенка-инвалида

Новости

В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином 00:25
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля 00:21
В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов 00:20
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 16.02.2021
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.02.2021
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 16.02.2021
Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли 16.02.2021
Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов 16.02.2021
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 16.02.2021
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 16.02.2021
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 16.02.2021
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 16.02.2021
В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь 16.02.2021
Григорий Рапота награжден орденом Почета 16.02.2021
В московском метро из-за человека на путях остановлено движение поездов 16.02.2021
В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала 16.02.2021
В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 16.02.2021
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 16.02.2021
Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом" 16.02.2021
В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов 16.02.2021
Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы 16.02.2021
Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада 16.02.2021
Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг 16.02.2021
Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 16.02.2021
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ 16.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
16.02.2021 23:07
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью ребенка-инвалида

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
Госдума приняла закон о запрете высаживать из транспорта детей без билета

Об этой истории стало широко известно, когда следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Это происходило в поселке Бор​​​. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. Соседи рассказали, что женщина и ее сожитель пьянствовали, вели асоциальный образ жизни, о чем неоднократно оповещались сотрудники полиции.

"По ситуации с видео, где женщина жестоко избивает ребенка, находимся на связи с регионом, коллегой-уполномоченным по правам ребенка Красноярского края, представителями МВД и прокуратуры, - цитирует агентство РИА Новости слова Анны Кузнецовой. - На данный момент двое детей были изъяты сотрудниками полиции и сейчас находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Детский омбудсмен также уточнила, что она обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики.

В регионах Общество Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии