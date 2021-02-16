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16.02.2021 07:00

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода

 Ишимское районное нефтепроводное управление (филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Усть- Балык - Омск через реку Ишим в Абатском районе Тюменской области.

В ходе мероприятия персонал подразделений Ишимского РНУ отработал алгоритм взаимодействия и правильность выполнения поставленных задач при локализации и ликвидации условного разлива нефти.

По сценарию оператор нефтеперекачивающей станции (НПС) "Абатская" зафиксировал падение давления ниже допустимого на подводном переходе МН Усть - Балык - Омск. Транспортировка нефти была "остановлена". Прибывшая на место патрульная группа зафиксировала условное повреждение МН и выход нефти.

В устранении последствий нештатной ситуации были задействованы около 50 работников линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС "Абатская", центральной ремонтной службы Ишимского РНУ, эколого-аналитической лаборатории. В соответствии с планом ликвидации аварийного разлива нефти в месте обнаружения условного выхода нефти были развернуты и установлены два рубежа боновых заграждений при наличии ледяного покрова. Проводился постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. "Нефть" была собрана в специальные емкости в регламентное время.

По итогам УТЗ наблюдательная комиссия выдала положительное заключение о готовности персонала Ишимского РНУ к оперативной работе в условиях строгих временных ограничений на локализацию и ликвидацию последствий нештатных ситуаций.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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