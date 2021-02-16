На Алтае младенец умер, отравившись молоком пьяной матери

В Горно-Алтайске четырехмесячный малыш умер от отравления грудным молоком матери, кормившей ребенка в состоянии алкогольного опьянения. В Следственном управлении СК по Республики Алтай сообщили, что в отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело.

По данным следователей, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января, как раз после того, как жительница республиканской столицы отметила свой день рождения. Злоупотребив спиртным, она легла спать рядом с малышом и в течение ночи дважды накормила его.

Правоохранители уверены, что она прекрасно знала, что спирт, содержавшийся в молоке, опасен для жизни младенца. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи собирают доказательства по делу, а также изучают условия, в которых растут и воспитываются малолетние дети в этой семье.