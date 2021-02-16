Под Омском сын заживо закопал отца в сугроб

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства 80-летнего пенсионера в Исилькульском районе. Отца заживо закопал в снегу на огороде родной сын.

Тело пожилого мужчины обнаружили его родственники в ограде частного дома в селе Озерки. Следователи установили, что к убийству пенсионера причастен его 54-летний сын. Задержанный сельчанин дал признательные показания.

- По версии следствия, 13 февраля пенсионер попросил у сына выпить спиртное, но в ответ услышал отказ, - сообщает СУ СКР по Омской области. - На этой почве между ними произошла ссора, во время которой сын несколько раз ударил отца молотком по голове.

После этого он завернул тело отца в одеяло, вынес в огород и закопал в снегу. А родственникам подозреваемый рассказал, что отец скончался, и он его похоронил.

Обеспокоенные жители села вызвали полицию. Экспертиза установила, что пенсионер погиб от общего переохлаждения организма.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанного. Следователи ходатайствуют о заключении его под стражу.