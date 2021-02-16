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16.02.2021 14:43
Рубрика: Происшествия

У ворот новосибирского вуза зарезали молодого человека

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Драка с поножовщиной произошла во вторник днем возле ворот Новосибирского государственного технического университета. Один из участников ударил соперника ножом

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Как сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова от полученных ранений 26-летний пострадавший скончался. По ее словам, к моменту прибытия скорой помощи вокруг места происшествия собралась толпа, что осложняло работу медиков.

Однако спасти жизнь потерпевшего возможности не было. Врачи зафиксировали ножевое ранение грудной клетки, когда жертву нападения поместили в машину скорой помощи, признаков жизни он уже не подавал.

Как сообщили очевидцы, к приезду врачей молодой человек был уже без сознания. Прибывшие на место росгвардейцы задержали второго участника драки, нанесшего удар ножом.

В пресс-службе полиции, а также в областном Следственном управлении СК пообещали вскоре прокомментировать ситуацию.

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