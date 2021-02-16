У ворот новосибирского вуза зарезали молодого человека

Драка с поножовщиной произошла во вторник днем возле ворот Новосибирского государственного технического университета. Один из участников ударил соперника ножом

Как сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова от полученных ранений 26-летний пострадавший скончался. По ее словам, к моменту прибытия скорой помощи вокруг места происшествия собралась толпа, что осложняло работу медиков.

Однако спасти жизнь потерпевшего возможности не было. Врачи зафиксировали ножевое ранение грудной клетки, когда жертву нападения поместили в машину скорой помощи, признаков жизни он уже не подавал.

Как сообщили очевидцы, к приезду врачей молодой человек был уже без сознания. Прибывшие на место росгвардейцы задержали второго участника драки, нанесшего удар ножом.

В пресс-службе полиции, а также в областном Следственном управлении СК пообещали вскоре прокомментировать ситуацию.