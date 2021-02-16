В Красноярске завели дело после вооруженного конфликта в спортзале

В Красноярске полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта в одном из спортивных залов города.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, двое знакомых подрались, один из участников принес в зал оружие.

Начало стычки было зафиксировано уличной камерой. На видео мужчина забегает в спортзал, в руках у него что-то похожее, на автомат. МВД уточняет, что инцидент случился еще в декабре. А пронесший в зал оружие человек, осознав, что натворил, пытался скрыться в другом регионе.

- Между двумя группами мужчин произошел конфликт. Один из участников продемонстрировал оружие и применил насилие к своему оппоненту. Своими действиями 35-летний красноярец грубо нарушил общественный порядок. Подозреваемый был задержан в Новосибирске. Пытаясь обмануть оперативников, нарушитель, будучи в Красноярске, приобрел билеты на самолет до Новосибирска, а сам поехал туда на автомобиле, - рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Мужчина заключен под стражу.