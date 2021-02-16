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Рубрика: Происшествия

Угол в каморке

Чиновник, купивший для сирот аварийные квартиры, пошел под суд
Текст: Надежда Столярчук ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Предъявлено обвинительное заключение бывшему главе Ачинского района Евгению Розанчугову, проявившему халатность при покупке жилья для детей-сирот.

По версии следствия, бизнесмен из соседней с Красноярским краем Хакасии, узнав, что власти Ачинского района будут покупать квартиры для сирот, приобрел в том же районе нежилое двухэтажное здание за 200 тысяч рублей. Сразу после этого предприниматель перевел его из нежилого в жилое. Затем реконструировал в многоквартирный дом, восемь квартир в котором и продал потом районной администрации. Жить в этих квартирах оказалось невозможно.

Фото: Пресс-служба ГП РФ
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- Глава Ачинского района проявил преступную халатность, приобретя это жилье на общую сумму более 6,7 миллиона рублей без обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям технического задания, - сообщила старший помощник прокурора края Олеся Климова.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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