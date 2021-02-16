В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания

В Новосибирске начали проверку по факту наезда автомобиля на 37-летнюю женщину с коляской. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону, у пострадавшей диагностирован перелом ноги.

Проверку следователи организовали после сообщений о происшествии в соцсетях, где был опубликован ролик с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина с коляской выходит из подъезда, открывает дверь машины, перегородившей дорогу, и, по всей видимости, делает водителю замечание. После чего автомобилист разворачивается и сбивает женщину.

В СК уточняют, за рулем машины находился водитель 1972 года рождения. От удара пострадавшая упала на землю вместе с коляской, в которой был ребенок. Женщину доставили в больницу, где медики подтвердили перелом кости.

Как рассказали в городском управлении ГИБДД, инцидент произошел вчера около 16.45 по местному времени во дворе дома № 20 по улице Александра Чистякова. В дорожной полиции также сообщили о начатом административном расследовании происшествия.