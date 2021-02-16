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16.02.2021 19:40
Рубрика: Общество

Ценный полимер

Использованные медицинские маски могут послужить авиации
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Кабардино-Балкария)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Проблема утилизации медицинских масок всего за год с начала пандемии коронавируса превратилась из локальной истории в глобальную мировую проблему. Выход из ситуации ищут в разных странах, но отличный выход предложили ученые из Кабардино-Балкарии.
Добавление гранул, полученных из масок, улучшает качество многих полимеров. Фото: Владимир Аносов/РГ Добавление гранул, полученных из масок, улучшает качество многих полимеров. Фото: Владимир Аносов/РГ
Добавление гранул, полученных из масок, улучшает качество многих полимеров. Фото: Владимир Аносов/РГ

В Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий при регионально госуниверситете разработали метод переработки масок в полимерное сырье. А его уже можно использовать, например, в авиастроении. Как рассказала "РГ" директор Центра, доктор химических наук Светлана Хаширова, найденное исследователями неожиданное решение не просто позволит избавиться от тысяч тонн масок, но и применять их с пользой для промышленности и науки.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Что делать с масками и другими медицинскими отходами

- Люди думают, что маски сшиты из ткани. На самом деле это полимер - практически тот же, из которого сделаны пластиковые стаканчики, то есть это волоконный пластик. Мы его измельчаем, обрабатываем, дезинфицируем и расплавляем в экструдере. Он превращается в гранулы. В процессе можно добавлять наполнители, наночастицы, тогда получаются нанокомпозиты. Но даже если ничего не менять, все равно выходит очень ценная добавка в промышленные полимеры. Мы разработали целую линейку композитов из переработанных масок с разными примесями. Их можно использовать для изготовления некоторых изделий, а можно в качестве составной части промышленных полимеров, - отметила Светлана Хаширова.

Лаборатория специализируется на синтезировании сложнейшего суперконструкционного пластика, который применяется в авиации и космических технологиях. К примеру, детали, сделанные из таких полимеров, будут в два-три раза легче металла, сопоставимы с ним по прочности, огнестойки и не подвержены коррозии. Такой материал можно использовать и в Арктике, и при добыче нефти, и при строительстве летательных аппаратов. Переработанные маски в качестве дополнительного сырья можно использовать и здесь.

Главное, что в исходном материале - самих масках - нет недостатка. Организовав раздельный сбор мусора в университете, исследователям вместе с волонтерами удается набирать до 100 килограммов масок в день. По словам Хашировой, за месяц в одной только Кабардино-Балкарии их можно собрать сотни тонн, а значит, сильно сэкономить на будущей продукции из пластика.

Исследователям удалось добиться неожиданных результатов при добавлении в промышленные полимеры гранул, полученных из переработанных одноразовых масок. Качество изделий не ухудшается вовсе.

Использованные маски отправят на переработку

- Мы уже добавили гранулы из масок в промышленный поликарбонат, в итоге повысились пластичность, прочность и модуль упругости продукта, - подчеркнула директор Центра.

Ученые считают, что если наладить сбор медицинских масок и использовать их для производства полимерных гранул, то проблему с утилизацией можно будет забыть.

Больше того, маски пойдут на создание пластиковых труб для воды, канализации, отопления, на выпуск бытовой тары и многое другое.

В регионах Общество Наука Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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