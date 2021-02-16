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16.02.2021 18:25
Рубрика: Общество

Томатная акустика

На Ставрополье повышают урожайность овощей с помощью звуковых вибраций
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 32(8383)
Уникальный эксперимент проводят ученые Северо-Кавказского федерального университета - повышают урожайность томатов с помощью низкочастотной акустической обработки. Благодаря инновационной технологии они смогли увеличить размер и среднюю массу тепличных плодов. Методикой уже заинтересовались сельхозпроизводители Франции, Китая, Бразилии и других стран.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как поясняют ученые, семена и растения реагируют на низкие звуковые частоты, которые стимулируют проращивание и вегетацию. В СКФУ это проверили в лабораторных условиях сначала на семенах ячменя, потом на саженцах томатов. А в конце прошлого года приступили к эксперименту в реальных условиях. Площадкой для испытаний стал агропромышленный холдинг Ставропольского края, который специализируется на производстве овощей закрытого грунта. Ученым выделили участок в крупнейшем на юге России тепличном комплексе, расположенном в Солнечнодольске.

Фото: Евгения Смолянская
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- Мы провели предварительные лабораторные испытания на образцах, выращиваемых в теплице. С помощью специального устройства замерили вибрации семян при проращивании, то есть определили, акустические волны какой частоты излучают томаты исследуемого сорта. Затем экспериментальным путем установили, какая акустическая обработка подходит больше. Оказалось, лучшего результата удается достичь, когда прибор излучает волны той же частоты, что и собственные колебания растений. Сейчас проверяем эффективность инновационной технологии на выделенном нам опытном участке. Там работает одна установка. За первые два месяца прирост урожая составил 9-11 процентов, но пока рано делать окончательные выводы, - рассказал участник проекта доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Андрей Нагдалян.

Ученые приступили к эксперименту, когда растения выросли до двух метров. Исследования продолжатся до мая, когда томаты перестанут плодоносить. К этому времени кусты достигают 15 метров в высоту. Таким образом, будет изучено воздействие новой технологии на весь жизненный цикл растения. Только после этого можно получить прогнозируемый результат для промышленного производства.

Для воздействия на растения используется устройство, базовую версию которого создали в другой сельскохозяйственной компании. Оборудование предназначалось для обработки воды. Уже в СКФУ предложили расширить сферу его применения и модернизировали устройство. Благодаря новому блоку автоматики и микроконтроллеру аппаратурой можно управлять даже из дома. А так как у низких частот большая дальность распространения, для обработки участка в пять гектаров достаточно всего одной-двух установок. Сейчас партнеры готовят совместную заявку на получение патента, чтобы защитить авторские права и на технологию, и на устройство.

- Эта методика уникальна и для России, и для всего мира, - утверждает генеральный директор компании-разработчика устройства Андрей Склюев. - Сейчас в Китае начали использовать акустическую обработку растений в теплицах, но там совершенно другой подход. В России и Франции акустическое воздействие в слышимом диапазоне звуковых колебаний применяется для стимуляции роста и созревания винограда, который идет на производство премиальных вин. У нашей технологии уже есть первые многообещающие результаты. По сравнению с другими она обладает важными преимуществами. Например, она безвредна и для растений, и для работников теплиц, так как в ее основе лежит сочетание воздействия инфразвука и магнитных полей. Рассчитываем получить хорошие экспериментальные результаты и после исследований сразу выйти на рынок.

Авторы отмечают, что технология потенциально применима к выращиванию в тепличных условиях не только овощей, но и фруктов, а также ягод. Ею уже заинтересовались сельхозпроизводители Ставропольского края и республик Северного Кавказа.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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