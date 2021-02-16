Ставропольский бизнес получил 39,2 миллиона рублей на разработки в IT-сфере

Шесть компаний края по результатам конкурсного отбора получили средства от министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Среди их проектов - разработка приложения для обработки и распознавания данных лазерного сканирования, которые необходимы для автоматизированного построения высокоточных 3D-моделей промышленных предприятий и инженерных сооружений, и создание технологии управления геопространственными данными для построения инфраструктурных цифровых платформ.

- На Ставрополье много талантливых разработчиков, способных делать важный для развития цифрового общества продукт. Благодаря оказанной господдержке они смогут воплотить свои идеи в жизнь, - отметил заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Денис Курашов.

Среди победителей конкурса - компания "Инфоком-С", которая занимается искусственным интеллектом и алгоритмами для формирования единого массива данных, с помощью которых управляют территориями. Речь идет об обмене информацией между различными ведомствами. Если у какой-то структуры обновится база, об этих изменениях сразу станет известно другим департаментам.

- Задача актуальная, так как в регионах порой действует несколько сотен информационных систем, нередко не связанных друг с другом. Данные хранятся на разных платформах и часто не совпадают. Поэтому мы сталкиваемся с ситуациями, когда, к примеру, какой-то кадастровый участок стоит 100 тысяч рублей, а аналогичный соседний - уже 300 тысяч. Почему, никто не знает. Единая база для систем управления - важная вещь. Она позволяет работать с достоверными сведениями. Но для нее нужно построить антологию, то есть установить связь между данными, - поясняет генеральный директор "Инфоком-С" Владимир Копытов.

Создает антологию искусственный интеллект, который развивает и обогащает информационные базы, на основе которых строятся уже прикладные системы. На разработку алгоритмов и выделили средства из федерального бюджета. По словам Копытова, грант составил 20 миллионов рублей. Еще столько же компания потратила сама. Полученный результат стал поводом для того, чтобы подать заявку на получение международного патента. Документы направили на регистрацию.

- Мы надеемся внедрить свою разработку не только в Ставропольском крае, но и по всей России. Более того, она пригодится и другим странам. То, над чем мы работаем, касается всех пространственных данных, а не только кадастрового учета, - добавил Копытов.

Проект другой ставропольской компании касается школьников. Платформа "Моя территория" помогает родителям выбирать индивидуальную траекторию развития своих детей. По словам генерального директора предприятия-разработчика Льва Аванесова, изначально идея заключалась в том, чтобы создать приложение для ребят, которые предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

- Нашей целью была пропаганда здорового образа жизни, правильного питания, чтобы таким образом отодвинуть на более поздний срок проявление данных недугов либо вовсе их предотвратить. Задача оказалась сложной, родители не хотели раскрывать данные своих детей, - рассказал Аванесов.

Тогда приложение расширили, предложив такую услугу, как создание индивидуальной траектории развития. Учитывается индекс массы тела, активность ребенка и предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Родители вместе с детьми составляют распорядок дня - вносят сведения, которые просит система, после чего формируется план на день. На мобильный телефон школьника также устанавливается приложение, в котором отмечаются выполненные задания. Родители же контролируют процесс, поощряя ребенка.

- Мы использовали так называемую игрофикацию, чтобы подростку было интересно. Внутри приложения есть игра, в которой можно создавать своего героя, экипировать его и развивать. Так, дети учатся еще и тайм-менеджменту, - отмечает гендиректор.

Сейчас платформа "Моя траектория" бесплатная. Установить и протестировать ее может любой желающий. Но в скором времени появятся и платные сервисы. Например, разработчики привлекают профессионалов, которые создают планы достижения целей, поставленных ребенком самому себе.

На инновацию создатели технологии изначально привлекли 700 тысяч рублей. Еще два миллиона удалось выиграть, участвуя в грантовом конкурсе. Также, по словам, Льва Аванесова, появился инвестор, который вложил 1,5 миллиона рублей с последующей возможностью выкупа части доли. Теперь компания надеется на получение еще трех миллионов в виде гранта.

Комментарий

Станислав Рыбин, руководитель проекта Cool Master по поиску специалистов в IT-сфере:

- IT-индустрия не имеет границ. Регистрация компании в Ставропольском крае или каком-то другом регионе ни о чем не говорит. Тысячи российских специалистов работают даже над заграничными проектами. Поэтому ранжировать регионы РФ по количеству компаний в этой сфере можно, но это не даст никакой объективной картины. Скорее, следует обратить внимание на то, кто стоит во главе компании, реализовавшей тот или иной успешный продукт. Специалисты высокого класса могут появиться, грубо говоря, в любом населенном пункте, где есть интернет. Часто даже не требуется профильное вузовское образование. Если человек разбирается в своей сфере, найти работу по удаленке не составит никакого труда.

Кстати

В России господдержку IT-отрасли оказывают пять структур - министерство промышленности и торговли РФ, инновационный центр "Сколково", Фонд содействия инновациям, Российская венчурная компания и Российский фонд развития информационных технологий.