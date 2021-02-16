Предприниматели республики начали осваивать коневодство. Это традиционное для горцев занятие многие годы было несправедливо забыто, но, благодаря энтузиастам, постепенно возрождается.

В регионе в последнее время появилось несколько частных конных клубов. Владелец одного из них - известный спортсмен чемпион мира по кик-джитсу и мастер спорта международного класса по полноконтактному рукопашному бою Магомед Иманалиев. После завершения спортивной карьеры он задумался, чем заниматься дальше. Предпочтение отдал фермерству. Случайно приобрел жеребенка. Когда тот вырос, заходившие в гости родственники и друзья стали просить разрешения покататься на лошади. И тогда Магомед решил открыть свою конюшню. Сейчас в ней уже 30 коней, десять из них принадлежат другим владельцам, у Иманалиева они на постое.

- Лошади задействованы в походах и на прогулках. Конный клуб организован так, что мы можем предоставлять все профильные услуги нашим гостям, в том числе обучаем их верховой езде, - говорит Магомед.

Уход за животными - главная часть работы. Лошади требуют постоянного внимания и человеческой заботы.

- Стараемся объезжать коней так, чтобы на них потом могли кататься как новички, так и умелые наездники, - рассказывает Магомед.

Он с грустью вспоминает время, когда коневодство в Дагестане пришло в упадок, а власти отдали под застройку единственный ипподром.

- Я рад, что частники начали открывать конные клубы, что растет интерес людей к лошадям. Сначала к нам приходят просто покататься, а когда клиент уже хорошо держится в седле, он хочет освоить еще рысь или галоп и остается в клубе, где есть квалифицированные инструкторы, - говорит Иманалиев.

Конечно, покупка и содержание коня - удовольствие недешевое. Цена начинается от 50 тысяч рублей и может достигать нескольких миллионов за представителя знаменитой ахалтекинской породы. Как отмечал владелец клуба, лошадей в конюшне держат частные владельцы. Аренда денника с кормежкой и уборкой стоит 15 тысяч рублей в месяц. Если хозяин хочет, чтобы питомца тренировали, то придется заплатить еще пять тысяч.

Час верховой езды в Махачкале стоит в среднем тысячу рублей. Так что затраты владельцев коней окупаются. Ведь выгоднее держать своего жеребца на постое за 20 тысяч рублей в месяц, чем платить за аренду чужого животного.

Инструктор клуба Наталья Бахадори - не новый человек в конном бизнесе. В 1990-е годы у нее была своя конюшня в Подмосковье. Несколько лет назад она переехала в Дагестан.

- Есть много факторов, влияющих на рентабельность этого бизнеса. В теплый сезон и при хорошей погоде спрос на лошадей превышает предложение. При этом мы не можем увеличить количество коней, так как вне сезона они не работают, - поясняет Наталья. - Манеж же окупается несколько лет. В нашем клубе его строят на деньги спонсоров. Рассчитываем, что после его открытия клиентов станет больше и прибыль вырастет.

Она отметила, что стабильный доход приносят лошади на постое. Ведь за них платят в любое время года. Но постоянно расширять конюшню нет возможности, так как это требует немалых средств. Поэтому сотрудники клуба ищут новые способы привлечь клиентов. Сейчас здесь организуют конные походы, проводят занятия для начинающих, предоставляют услуги иппотерапии.

Наталья Бахадори предложила организовывать конные каникулы с обучением еще какому-то делу. Например, дети осваивают верховую езду, а затем с ними проводят занятия по риторике, учат ораторскому и писательскому мастерству. Все проходит в игровой форме.

- Дагестан начали активно посещать туристы. В мае приедет группа, увлекающаяся риторикой. Они хотят совместить свои занятия с конными прогулками и экскурсиями по Дагестану. Сотрудничаем с Ptichka Travel - компанией, которая предлагает нестандартные туристические продукты, ее клиенты - исключительно женщины и семейные пары, они приводят их к нам, - продолжает Бахадори.

По ее словам, повышенным спросом пользуются конные прогулки - это веселое времяпрепровождение для уставших от городской суеты людей. Но постоянными становятся те клиенты, которые пришли учиться верховой езде. Никаких ограничений для занятий нет. Так, в клубе появляется все больше желающих осваивать конкур.

- Этот вид спорта не имеет возрастных и весовых ограничений. У меня занимаются пожилые женщины с лишним весом. Опытный тренер всегда подберет подходящую программу. На прошедших недавно в республике соревнованиях по конкуру самой младшей была моя дочь, которой 13 лет, а самой старшей - женщина под 60. Конкур вдохновляет, но тренироваться нужно не меньше двух раз в неделю, - отмечает Бахадори.

Открытие частных конюшен она приветствует, но больше - не всегда лучше. Некоторые владельцы в погоне за прибылью экономят на уходе за животными и буквально загоняют их. С этим надо бороться.

- Коневодческий бум - это возвращение к национальным корням, к культуре народов Кавказа. У местных жителей генетическое желание видеть себя на коне. В Дагестане частное коневодство в начале своего пути. Конный спорт - один из самых дорогих. Если появился спрос, значит, экономическое положение постепенно улучшается, - считает Наталья Бахадори.

Кстати, в перспективе у местных предпринимателей появится возможность приобретать знаменитых ахалтекинцев с родословной на возрожденной заводской конюшне "Дагестанская", где десятилетиями выращивали эту породу. Коней завезли в республику более 50 лет назад. Именно тогда на берегу Каспийского моря на 800 гектарах основали совхоз "Дагестанский", который впоследствии получил статус племенного завода. Выращенные здесь чистопородные лошади неоднократно становились призерами и чемпионами всесоюзных и всероссийских выставок и скачек.

Конезавод приносил неплохую прибыль - жеребцов продавали на международных аукционах, и за них платили крупные суммы в валюте. Однако в апреле 2016 года постановлением правительства республики заводскую конюшню ликвидировали. Поголовье лошадей, имущество и строения передали на сохранение частной компании, а земли распределили между разными организациями. С ипподромом, расположенным между Махачкалой и Каспийском, власти поступили и вовсе кощунственно, продав его территорию под строительство жилого микрорайона.

После смены руководства региона и минсельхозпрода РД в республике задумались о возрождении племенного коневодства. В мае 2018 года состоялась встреча с владельцами коней, была создана специальная комиссия, которая должна была решить, как улучшить ситуацию с разведением ахалтекинской породы.

Говорят, что любовь к лошадям - это навсегда. Благородно поступили работники конюшни (а точнее, того, что от нее осталось), которые не бросили животных на произвол судьбы. Несмотря на то что им практически не платили зарплату, они продолжали работать и ухаживать за питомцами.

- Любовь к этой породе побудила меня в свое время поступить в Тимирязевскую сельхозакадемию и выучиться на коневода-зоотехника, - рассказал конннозаводчик Рамазан Гасанов. - Зная удивительные качества и красоту ахалтекинских лошадей, мы старались не прекращать племенную работу и сохранять чистоту этой уникальной породы. Участвовали в различных выставках и соревнованиях.

По словам специалистов, приморская территория, где стоит конюшня, благотворна для лошадей: морской воздух и песчаный пляж отлично подходят для их реабилитации после тренировок и скачек, мягкий грунт помогает поддерживать копыта животных в здоровом состоянии.

По словам директора заводской конюшни "Дагестанская" Ибрагима Идрисова, сейчас здесь содержится 85 лошадей ахалтекинской породы, финансируется предприятие стабильно. Беспородных животных, которые родились во время ликвидации конюшни, выбраковали.

- Есть сомнительные лошади, ждем результатов ДНК-исследований из Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, где должны дать заключение о чистоте породы, - сообщил корреспонденту "РГ" Идрисов. - Коней на постое тренируют соответственно их возрасту. Пока лошадей не продаем, сначала нужно полностью восстановить предприятие, которое было бесхозным четыре года. Обычный ахалтекинец обойдется клиенту в 50 тысяч рублей, а вот с хорошими параметрами - в 300-500 тысяч. Хорошо, что в республике появились частные коневодческие предприятия, это замечательная инициатива, которую нужно только поддерживать. .

Справка "РГ"

Ахалтекинская порода считается самой древней породой верховых лошадей. Ее родина - расположенный в северных предгорьях Копет-Дага оазис Ахал (территория современного Туркменистана). Типичные ахалтекинцы достаточно крупны (высота в холке 155-160 сантиметров), узкотелы и отличаются особой утонченностью и изяществом. Шея длинная, гибкая. Кроме гнедой, вороной, рыжей и серой мастей встречаются редкие буланая, соловая и изабелловая, иногда с золотистым оттенком. Очень выносливы. В 1935 году участвовали в пробеге Ашхабад - Москва и за 84 дня прошли 4300 километров. В XX веке их стали разводить на Северном Кавказе, Ставрополье и в Калмыкии.