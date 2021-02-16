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16.02.2021 22:00
Рубрика: Общество

Раскатали снежные горки

Сахалин заметает, а в Арктике мигрируют медведи
Текст: Александр Гавриленко, Юлия Гарднер, Мария Голубкова, Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Глядя сегодня в окно, трудно представить, что где-то не хватает снега. Даже Крым занесло. А в Арктике, оказывается, без него страдают белые медведи. Корреспонденты "РГ" передают, что показывает зимний барометр в разных регионах нашей страны.
Эх, этот бы снег - да в Арктику! А то там в разгар зимы на снегоходах ездить негде. Фото: Сергей Красноухов / ТАСС Эх, этот бы снег - да в Арктику! А то там в разгар зимы на снегоходах ездить негде. Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Эх, этот бы снег - да в Арктику! А то там в разгар зимы на снегоходах ездить негде. Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Медведи ушли на юг

В Арктике высота снежного покрова недотягивает до нормы. На архипелаге Земля Франца-Иосифа инспекторы нацпарка "Русская Арктика" даже на снегоходах не могут ездить. И давно уже не видели белых медведей. Обычно по осени самки залегали в берлоги в этих краях, чтобы произвести потомство.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В апреле ученые проведут учет берлог и сопоставят эту информацию с данными об осадках. Как пояснил "РГ" замдиректора нацпарка Иван Мизин, вероятно, медведи устроили свои "роддома" на крутых склонах южного берега острова, где бывают снежные заносы.

На одном из островов архипелага - Земля Александры - круглый год работает полевая база "Омега". Сейчас на ней зимуют два полярника, принявших вахту в декабре. По словам начальника базы Дениса Менникова, так мало снега, как в этом году, они никогда не видели.

Скудный снежный покров также лежит на Новой Земле и других территориях Архангельской области. А в Ненецком округе из-за нехватки снега в тундре долгое время не могли обустроить зимники. "Высота снежного покрова и его плотность в этих регионах ниже нормы, поскольку не было оттепелей, - пояснила ведущий гидролог Северного УГМС Наталья Соломатова. - Высота снега достигает 45 сантиметров при норме 67, примерно столько же и в Архангельской области". Прошлой зимой сугробы в Поморье доходили до 130 сантиметров. По прогнозам синоптиков, больших снегопадов в этих регионах пока не предвидится.

Подвезу бесплатно!

Во вторник утром Хабаровский край накрыл снежный циклон. Сильный снег и ветер парализовали автосообщение. В регионе не ходят междугородние автобусы, закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

Хабаровск встал в десятибалльных пробках. Спецтехника не успевает убирать снег, который идет, не прекращаясь. Водители объединялись, помогая автомобилям выбраться. В соцсетях появились объявления: "Кого вытащить? Я на внедорожнике". "Подвезу домой бесплатно". Кроме того, в центре города дежурил снегоболотоход "Лось", который тоже помогал автолюбителям выбраться из снежного плена.

Водители объединялись против снега. Писали в соцсетях: "Кого вытащить? Я на внедорожнике"

Впрочем, обратная сторона медали тоже была. Таксисты взвинтили цены в два, а то и в три раза. Некоторые пассажирские автобусы из-за стихии закончили работу раньше обычного, поэтому горожанам приходилось соглашаться и на повышенную стоимость.

Днем ранее циклон накрыл Сахалин и Курилы. Шел сильный снег с дождем, видимость не превышала 500 метров. Детей оставили дома - учиться дистанционно, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады работают в штатном режиме.

Дон разливанный

Шквалистый западный ветер, который дул несколько дней в Ростовской области, нагнал аномально высокий уровень воды в низовье Дона из Азовского моря. Солонцеватой водой в дельте реки подтопило несколько станиц и хуторов. В некоторых местах глубина подтопления достигла 25-30 сантиметров. Проблема усугубляется наступившими холодами - вода замерзла и превратила села в огромные ледяные поля.

Как сообщили в администрации Елизаветинского сельского поселения, такие подтопления случаются примерно раз в один-два года. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений. Сейчас в районе подтопления установилась тихая безветренная погода. И это дает надежду, что вода скоро сойдет.

Лебеди во льду

В Новгородской области из ледового плена пришлось спасать лебедей. Они остались зимовать у набережной города Сольцы. Белые и серые, вероятнее всего, родители и дети. Скорее всего, старшие не захотели оставлять младших.

Фото: Пресс-служба аэропорта Краснодар
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Грациозным птицам приходилось непросто - в регион пришли суровые морозы. И свободной воды на реке Шелонь оставалось все меньше и меньше. Появилась угроза, что лебеди могут вмерзнуть в лед. Расширить полынью взялись Никита Смирнов, Алексей Чистяков и Александр Василенко. Потратили на это часа четыре: работали ломом, бензопилой, топором и лопатой. Сейчас все хорошо. Местные жители продолжают их подкармливать.

Сильно страдают от морозов и лебеди в Калининградской области. Есть информация, что нуждается в помощи большая стая лебедей - более десятка - на озере в районе населенного пункта Валетники.

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