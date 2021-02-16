Новости

Пьяный уралец отказался покинуть самолет и ударил полицейского 10:58
ФСБ опубликовала видео задержания финансистов "ИГ" в Крыму и Татарстане 10:56
В центре Москвы загорелся бизнес-центр 10:54
Названы самые популярные производители компьютеров в России 10:53
Москино открывает Киноклуб и проводит Неделю Берлинале 10:53
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга" 10:42
В московском метро мужчина швырнул бутылку в поезд 10:40
Видео: Железнодорожники Украины работают в "средневековых" условиях 10:40
Афины засыпало снегом 10:37
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer 10:25
Мишустин выделил Петербургу 764 млн на два детсада 10:15
Студентка из Казани представит Россию на мировом конкурсе красоты 10:13
"Автодор" прекратит взимать оплату проезда смарт-картами 09:42
СК: Найденный в Тобольске при сортировке мусора младенец родился живым 09:38
Под Омском сын заживо закопал отца в сугроб 09:32
В Пскове археологи нашли в могиле тысячелетние весы 09:25
Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села 09:24
В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей 09:22
Украина и Швеция признаны самыми опасными странами Европы 09:19
Пассажир аварийно севшего Ан-24 потребовал миллион из-за травмы и кошмаров 09:13
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке 09:13
В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания 09:07
В Красноярске завели дело после вооруженного конфликта в спортзале 08:45
Рио-де-Жанейро приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса 08:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 09:57

Тот еще фрукт

Для развития промышленного садоводства в СЗФО нужны возможности для хранения и переработки продукции
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 32(8383)
Аграрии Северо-Западного федерального округа расширяют производство плодов и ягод. Этому способствуют как государственная поддержка, федеральная и региональная, так и спрос на отечественную продукцию, существенно возросший в последние годы благодаря эмбарго. Однако возникла проблема: темпы закладки плодохранилищ не поспевают за темпами роста урожая. Как ее решают в регионах СЗФО, какая еще поддержка требуется промышленным садоводам, выясняла корреспондент "Российской газеты".
Собрать фрукты всегда проще, чем их сохранить. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Собрать фрукты всегда проще, чем их сохранить. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Собрать фрукты всегда проще, чем их сохранить. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Десять лет назад, по данным российской Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, отечественные аграрии собирали ежегодно около полумиллиона тонн яблок. Из них только 40 процентов составляли хорошие товарные плоды, остальное - техническая продукция, пригодная для соков или пюре. В прошлом году объем производства достиг 1,2 миллиона тонн, а доля товарных яблок увеличилась до 70 процентов.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу

- Страна могла бы произвести еще больше яблок в минувшем сезоне. Но помешали, с одной стороны, весенние заморозки в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С другой стороны - нехватка рабочих рук, - отмечает президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин. - Из-за эпидемиологических ограничений в страну не смогли въехать сезонные работники из Молдавии и Узбекистана, которые традиционно занимались сбором урожая. Не всем хозяйствам удалось найти замену иностранцам, ведь речь идет о тысячах рабочих рук, востребованных один месяц в году. Впрочем, даже те яблоки, что удалось собрать, нам негде хранить. Действующие холодильные мощности покрывают потребности садоводов на 30-40 процентов. В результате хорошие товарные плоды отправляются на переработку за бесценок.

В 2015 году федеральный Минсельхоз начал возмещать аграриям до 20 процентов затрат на строительство плодохранилищ. Мера поддержки действует до сих пор. Однако, по словам Игоря Муханина, этих компенсаций, которые выплачиваются уже после реализации проекта, недостаточно. Холодильник, вмещающий тысячу тонн плодов, стоит 50-60 миллионов рублей. Средним и малым предприятиям подобные кредиты практически недоступны. Тем же "малышам", которым все-таки удается договориться с банками, в будущем крайне трудно обслуживать свои займы.

- Давайте компенсировать не 20 процентов затрат на строительство холодильников, а 60-70, - продолжает эксперт. - При этом важно предоставлять меру поддержки до, а не по итогам реализации проекта. В странах Восточной Европы - Польше, Словакии, Чехии и ряде других - плодохранилища и вовсе строятся на сто процентов за бюджетный счет. Кроме того, мы просим запретить импорт яблок осенью и в декабре. В эти месяцы свежие плоды еще могут храниться вне холодильников, и у аграриев будет больше шансов распродать свою продукцию по рыночной, а не по бросовой цене.

Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара

В Калининградской области, которая является лидером Северо-Запада по темпам развития промышленного садоводства, вопрос дефицита холодильных мощностей стоит не так остро, как в регионах Юга России или Центрального федерального округа. Дело в том, что в эксклаве несколько лет существовали региональные субсидии на закладку плодохранилищ. Как и федеральные, они позволяли аграриям компенсировать до 20 процентов затрат.

- Благодаря совокупности мер поддержки мы смогли в 2019 году ввести в эксплуатацию хранилище на 500 тонн, - рассказывает фермер Роман Болсун из Полесского района. - Сейчас наше хозяйство насчитывает около сорока гектаров яблоневых насаждений и около десяти гектаров ягодников, в перспективе планируем заложить еще пять гектаров яблоневых садов. В прошлом году собрали более 200 тонн яблок и несколько десятков тонн ягод. Оставшиеся холодильные мощности никогда не простаивают, их берут в аренду коллеги.

Кроме того, калининградские аграрии могут получить региональные субсидии (наряду с федеральными) на закладку многолетних насаждений и уход за действующими плантациями. Мера поддержки появилась в эксклаве в 2013 году - тогда здесь работал единственный промышленный сад площадью 20 гектаров. Сейчас площадь многолетних насаждений превышает в регионе 1,3 тысячи гектаров. Общий сбор плодово-ягодной продукции в аграрных хозяйствах по итогам прошлого года вырос в полтора раза и составил 2,7 тысячи тонн.

Действующие холодильные мощности покрывают потребности садоводов на 30–40 процентов

- Интенсивное садоводство является одним из приоритетных направлений сельскохозяйственного производства в Калининградской области, - комментирует ситуацию глава регионального минсельхоза Наталья Шевцова. - В 2020-м общая площадь многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений была увеличена на 14 процентов. Завершилась закладка первого промышленного плодово-ягодного питомника, с созданием которого в регионе сформированы основы обеспечения калининградских садоводов саженцами собственного производства.

Фото: Евгения Смолянская
Дачники ушли за семенами в TikTok

В Ленинградской области, которая также намерена возрождать промышленное садоводство, площадь многолетних насаждений в 2020-м составила 226 гектаров. Часть ягодных культур уже начала плодоносить, промышленный урожай яблок ожидается в 2023 году. Еще 360 гектаров в рамках двух крупных инвестиционных проектов планируется заложить к 2025 году.

Региональные субсидии для промышленных садоводов в Ленобласти существуют, однако объемы поддержки пока невелики. В прошлом году в бюджете региона на закладку и уход за многолетними насаждениями предусмотрели 14,6 миллиона рублей. В Калининградской области, для сравнения, этот показатель достигает ста миллионов рублей.

При этом промышленные садоводы эксклава пользуются не только профильными субсидиями, но и грантами в рамках программы развития сельскохозяйственной кооперации. К примеру, садоводы из Полесского района планируют создать совместное перерабатывающее производство и заложить крупную ягодную плантацию. Сейчас они готовят заявку на грант, надеясь возместить часть затрат на покупку техники и оборудования.

- Члены кооператива уже имеют более 120 гектаров черной смородины, - продолжает Роман Болсун. - Это относительно новая для Калининградской области культура, но в других российских регионах ягода пользуется большим спросом. Сбор будет автоматизирован - мы планируем приобрести специальные комбайны, способные убирать до 10-15 тонн ягод в день. Кроме того, рассчитываем купить оборудование для шоковой заморозки продукции. Это особенно актуально в связи с расширением производства ягод. Оперативно вывезти свежую продукцию в другие российские регионы мы не можем из-за таможенных ограничений. Калининградская область является свободной таможенной зоной, поэтому мы должны подтверждать, что наши ягоды и фрукты (а также ящики и контейнеры, в которых они лежат), являются товарами Евразийского экономического союза. В этом году отправили партию яблок в Санкт-Петербург, Новосибирск и Барнаул - документы готовили полтора месяца.

Ягоды столько ждать не могут, их необходимо замораживать. Разумеется, такая замороженная продукция будет пользоваться спросом и на территории нашего региона, особенно когда завершится ягодный сезон.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Ленинградская область СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область

Главное сегодня

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии