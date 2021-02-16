Аграрии Северо-Западного федерального округа расширяют производство плодов и ягод. Этому способствуют как государственная поддержка, федеральная и региональная, так и спрос на отечественную продукцию, существенно возросший в последние годы благодаря эмбарго. Однако возникла проблема: темпы закладки плодохранилищ не поспевают за темпами роста урожая. Как ее решают в регионах СЗФО, какая еще поддержка требуется промышленным садоводам, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Десять лет назад, по данным российской Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, отечественные аграрии собирали ежегодно около полумиллиона тонн яблок. Из них только 40 процентов составляли хорошие товарные плоды, остальное - техническая продукция, пригодная для соков или пюре. В прошлом году объем производства достиг 1,2 миллиона тонн, а доля товарных яблок увеличилась до 70 процентов.

- Страна могла бы произвести еще больше яблок в минувшем сезоне. Но помешали, с одной стороны, весенние заморозки в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С другой стороны - нехватка рабочих рук, - отмечает президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин. - Из-за эпидемиологических ограничений в страну не смогли въехать сезонные работники из Молдавии и Узбекистана, которые традиционно занимались сбором урожая. Не всем хозяйствам удалось найти замену иностранцам, ведь речь идет о тысячах рабочих рук, востребованных один месяц в году. Впрочем, даже те яблоки, что удалось собрать, нам негде хранить. Действующие холодильные мощности покрывают потребности садоводов на 30-40 процентов. В результате хорошие товарные плоды отправляются на переработку за бесценок.

В 2015 году федеральный Минсельхоз начал возмещать аграриям до 20 процентов затрат на строительство плодохранилищ. Мера поддержки действует до сих пор. Однако, по словам Игоря Муханина, этих компенсаций, которые выплачиваются уже после реализации проекта, недостаточно. Холодильник, вмещающий тысячу тонн плодов, стоит 50-60 миллионов рублей. Средним и малым предприятиям подобные кредиты практически недоступны. Тем же "малышам", которым все-таки удается договориться с банками, в будущем крайне трудно обслуживать свои займы.

- Давайте компенсировать не 20 процентов затрат на строительство холодильников, а 60-70, - продолжает эксперт. - При этом важно предоставлять меру поддержки до, а не по итогам реализации проекта. В странах Восточной Европы - Польше, Словакии, Чехии и ряде других - плодохранилища и вовсе строятся на сто процентов за бюджетный счет. Кроме того, мы просим запретить импорт яблок осенью и в декабре. В эти месяцы свежие плоды еще могут храниться вне холодильников, и у аграриев будет больше шансов распродать свою продукцию по рыночной, а не по бросовой цене.

В Калининградской области, которая является лидером Северо-Запада по темпам развития промышленного садоводства, вопрос дефицита холодильных мощностей стоит не так остро, как в регионах Юга России или Центрального федерального округа. Дело в том, что в эксклаве несколько лет существовали региональные субсидии на закладку плодохранилищ. Как и федеральные, они позволяли аграриям компенсировать до 20 процентов затрат.

- Благодаря совокупности мер поддержки мы смогли в 2019 году ввести в эксплуатацию хранилище на 500 тонн, - рассказывает фермер Роман Болсун из Полесского района. - Сейчас наше хозяйство насчитывает около сорока гектаров яблоневых насаждений и около десяти гектаров ягодников, в перспективе планируем заложить еще пять гектаров яблоневых садов. В прошлом году собрали более 200 тонн яблок и несколько десятков тонн ягод. Оставшиеся холодильные мощности никогда не простаивают, их берут в аренду коллеги.

Кроме того, калининградские аграрии могут получить региональные субсидии (наряду с федеральными) на закладку многолетних насаждений и уход за действующими плантациями. Мера поддержки появилась в эксклаве в 2013 году - тогда здесь работал единственный промышленный сад площадью 20 гектаров. Сейчас площадь многолетних насаждений превышает в регионе 1,3 тысячи гектаров. Общий сбор плодово-ягодной продукции в аграрных хозяйствах по итогам прошлого года вырос в полтора раза и составил 2,7 тысячи тонн.

Действующие холодильные мощности покрывают потребности садоводов на 30–40 процентов

- Интенсивное садоводство является одним из приоритетных направлений сельскохозяйственного производства в Калининградской области, - комментирует ситуацию глава регионального минсельхоза Наталья Шевцова. - В 2020-м общая площадь многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений была увеличена на 14 процентов. Завершилась закладка первого промышленного плодово-ягодного питомника, с созданием которого в регионе сформированы основы обеспечения калининградских садоводов саженцами собственного производства.

В Ленинградской области, которая также намерена возрождать промышленное садоводство, площадь многолетних насаждений в 2020-м составила 226 гектаров. Часть ягодных культур уже начала плодоносить, промышленный урожай яблок ожидается в 2023 году. Еще 360 гектаров в рамках двух крупных инвестиционных проектов планируется заложить к 2025 году.

Региональные субсидии для промышленных садоводов в Ленобласти существуют, однако объемы поддержки пока невелики. В прошлом году в бюджете региона на закладку и уход за многолетними насаждениями предусмотрели 14,6 миллиона рублей. В Калининградской области, для сравнения, этот показатель достигает ста миллионов рублей.

При этом промышленные садоводы эксклава пользуются не только профильными субсидиями, но и грантами в рамках программы развития сельскохозяйственной кооперации. К примеру, садоводы из Полесского района планируют создать совместное перерабатывающее производство и заложить крупную ягодную плантацию. Сейчас они готовят заявку на грант, надеясь возместить часть затрат на покупку техники и оборудования.

- Члены кооператива уже имеют более 120 гектаров черной смородины, - продолжает Роман Болсун. - Это относительно новая для Калининградской области культура, но в других российских регионах ягода пользуется большим спросом. Сбор будет автоматизирован - мы планируем приобрести специальные комбайны, способные убирать до 10-15 тонн ягод в день. Кроме того, рассчитываем купить оборудование для шоковой заморозки продукции. Это особенно актуально в связи с расширением производства ягод. Оперативно вывезти свежую продукцию в другие российские регионы мы не можем из-за таможенных ограничений. Калининградская область является свободной таможенной зоной, поэтому мы должны подтверждать, что наши ягоды и фрукты (а также ящики и контейнеры, в которых они лежат), являются товарами Евразийского экономического союза. В этом году отправили партию яблок в Санкт-Петербург, Новосибирск и Барнаул - документы готовили полтора месяца.

Ягоды столько ждать не могут, их необходимо замораживать. Разумеется, такая замороженная продукция будет пользоваться спросом и на территории нашего региона, особенно когда завершится ягодный сезон.