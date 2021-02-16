Как кинотеатры советской эпохи превращают в общественные пространства

В Пскове определились с судьбой здания кинотеатра "Октябрь", который в годы СССР считался главным кинотеатром города, но сейчас пустует. В помещения переедет городская историко-краеведческая библиотека имени Василева. Также здесь обещают обустроить общественное пространство для молодежи. На реконструкцию здания из федерального бюджета будет перечислена фантастическая для региона сумма - 320 миллионов рублей. История "Октября" в некотором роде показательна - кинотеатры советской эпохи в своем нынешнем виде часто остаются невостребованными, проигрывая бой многозальным мультиплексам.

Проблема малозальных, каковых треть от всего числа кинотеатров в стране, актуальна для всей страны. Они выбирают разные бизнес-модели, чтобы выжить. В Пскове, например, два оставшихся советских кинотеатра "Смена" и "Победа" фактически объединились. Дело в том, что заведения расположены в смежных зданиях. Частный инвестор провел реконструкцию и не только модернизировал кинотеатры, но и создал на свободных площадях развлекательный центр. Сейчас в этих кинотеатрах ежедневно проходит в общей сложности 12 сеансов, а в прокате шесть картин. Но даже объединившись, эти советские кинотеатры не могут сравниться по своей мощности с мультиплексом в одном из псковских ТЦ, где ежедневно проходит более 30 сеансов и демонстрируется 12 картин.

В Мурманске в состав частного кинопредприятия "Мурманск" в свое время вошли два кинотеатра советской эпохи ("Мурманск" и "Аврора"), а также современный восьмизальный мультиплекс в ТЦ. По данным "Спарк", сейчас кинопредприятие по размеру выручки занимает 330-е место среди более чем 30 тысяч юрлиц Заполярья. Правда, кинопредприятие объединило не все кинозалы Мурманска. Так, в центре города стоит заброшенным кинотеатр "Родина", старейший в регионе. Реконструировать его планируется за бюджетный счет, но когда здание восстановят, кинотеатром оно уже не будет. Рассматриваются варианты сделать там ДК, концертный зал или обустроить общественное пространство.

В Северной столице сохранилась сеть государственных кинотеатров "Петербург-Кино", куда вошли "Родина", "Заневский", "Восход", "Фильмофонд", "Дружба", "Аврора" в Петергофе и "Уран". Они получают субсидии на проведение фестивалей, в "Дружбе" проходят заседания киноклуба. О самоокупаемости в таких учреждениях речи не идет.

- Кинофестивали, а равно культура и просвещение, как подсказывает логика и показывает практика, не могут быть самоокупаемыми и обходиться без дотаций, - говорит Антон Митин, представитель "Петербург-кино", и подчеркивает: господдержка позволяет сохранять низкие цены на билеты и регулярно обновлять оборудование. Например, на вечерний сеанс билет в государственный кинотеатр обойдется всего в 150 рублей. А желающим посмотреть фильм в 3D придется заплатить 220 рублей.

Но в Петербурге так повезло далеко не всем кинотеатрам советской эпохи. Многие объекты снесли или превратили в торговые центры.

Инвестору, конечно, проще снести, чем реконструировать, старый кинотеатр

Как говорит председатель ассоциации владельцев кинотеатров Петербурга Олег Березин, в Петербурге в 90-е годы кинотеатры попали в программу приватизации. Новые владельцы изменили их формат.

Так, в кинотеатре "Нарвский" на проспекте Новаторов несколько лет назад открылись ресторан и фитнес-клуб. В кинотеатре "Слава" на проспекте Славы долгие годы было казино.

- Тогда для новых владельцев формально устанавливалось требование, что необходимо осуществлять кинопоказ. И в этом кинотеатре сбоку появился небольшой кинозал, где на протяжении десяти лет показывали фильмы. Но основная деятельность у заведения была другая, - говорит Березин.

Сейчас в здании "Славы" работают ресторан и книжный магазин. Правда, есть планы снести бывший кинотеатр и построить на его месте большой торговый центр.

Жители Московского района Петербурга помнят кинотеатр "Планета" на 1250 мест на улице Типанова. Там в 90-е тоже было казино. После запрета игорной деятельности здание пустовало, а затем его снесли и построили на этом месте жилой дом.

Здания, оставшиеся в городской собственности, перестраивают. Например, на месте кинотеатра "Охта" был возведен театр "Буфф". В кинотеатре "Меридиан" на Новоизмайловском проспекте, где в 90-х торговали шубами, сейчас работает молодежный досуговый центр. Перестраивают под досуговый центр и кинотеатр "Максим" на Ланском шоссе. Затянут в строительные леса кинотеатр "Фестиваль" на проспекте Просвещения. Долгие годы здание стояло заброшенным, и местные жители даже собирали подписи за его снос. В перспективе обновленный "Фестиваль" также станет молодежным досуговым центром.

- Превращение зданий кинотеатров в досуговые центры, общественные пространства, если не городского, то хотя бы районного масштаба, - это позитивный тренд. В подавляющем большинстве случаев советские кинотеатры расположены в хороших локациях с удобными подходами. Но сейчас для инвестора это сложный актив. Большие типовые кинотеатры - это очень специфичные здания, для инвестора выгоднее прийти на пустырь, чем вкладываться в реконструкцию объекта, - говорит Олег Березин.

Но что же кино? Олег Березин констатирует: если показывать массовое кино, то гонку с мультиплексами небольшие кинотеатры не выиграют. При малом количестве залов единственный шанс сохранить профильную деятельность - это генерировать уникальные события: проводить фестивали, устраивать встречи с актерами, показывать кино, что называется, без попкорна, и... искать инвестора или уходить под государственное крыло, ведь практика показывает, что без поддержки даже на очень хорошем кино кассу сейчас не сделать.