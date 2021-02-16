Каждый пятый переболевший COVID-19 столкнулся с нарушениями психики

Двадцать процентов всех переболевших коронавирусной инфекцией в течение трех месяцев после выздоровления сталкиваются с нарушениями психики. Об этом на заседании правительства Петербурга заявил генеральный директор Национального медицинского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, он возглавляет в Северной столице штаб по противодействию COVID-19.

По словам Евгения Шляхто, перенесшие COVID-19 часто страдают от депрессии, у них наблюдается тревожность, нарушение сна, астения.

Чтобы снять эти симптомы, необходимо пройти реабилитацию. Сейчас в Петербурге отлаживают систему оказания такой помощи.

Также эксперт отметил, что среди пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию с явными симптомами, в медицинской реабилитации нуждается каждый второй. По оценкам эксперта, среди всех коек, выделенных под реабилитацию, 15 процентов должно относиться к неврологическому профилю.

Но каждая ситуация индивидуальна. Например, многие пациенты, длительное время находившиеся на аппарате ИВЛ, сталкиваются с тем, что не могут глотать и им требуется помощь в том числе и для возвращения к нормальной модели пищевого поведения.