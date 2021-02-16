На острове Валаам произошел пожар рядом с монастырем

На острове Валаам во вторник произошел крупный пожар в техническом помещении автодорожников. К счастью, пострадавших не было.

О возгорании сообщили на странице Валаамского мужского монастыря в Instagram. Там отметили, что с огнем справлялись пожарные из Валаамской части МЧС и монастырской добровольной противопожарной дружины. По льду также прибыло подкрепление из Сортавалы. В пресс-службе МЧС Карелии добавили, что привлекались восемь человек и три единицы техники.

Пожар на площади 100 квадратных метров потушили. Самое главное - огонь не перекинулся на соседнее здание "Водопроводный дом", которое является объектом культурного наследия.