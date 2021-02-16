На теплотрассе в Архангельске из-за утечки выросла ледяная глыба

В Архангельске на улице Ильича в результате утечки на теплотрассе образовался огромный ледяной нарост. Для его ликвидации пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Как сообщила администрация города, часть нароста с трубы сняли с помощью специального оборудования для резки льда на реках, предоставленного региональным агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты. В результате удалось установить хомут на свищ и остановить утечку горячей воды.

Глыба больше расти не будет, но специалисты пока не берутся сказать, сколько времени уйдет на полную ликвидацию ледяного нароста, поскольку действовать надо осторожно и без спешки. В первую очередь необходимо очистить верхнюю поверхность трубопровода, чтобы снять нагрузку на него.

По словам главы Северного округа Архангельска Николая Боровикова, глыба образовалась в результате бездействия управляющей компании, которая эксплуатировала окружные теплосети до конца 2020 года. Нарост создавал опасность для людей и мог привести к разрушению коммуникаций.

Ликвидацией угрозы занимается новая эксплуатирующая организация.