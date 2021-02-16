Памфилова назвала регионы, где пройдет сбор подписей в электронном виде

Пять регионов в ходе предстоящей избирательной кампании задействуют механизм электронного сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании Общественной палаты Москвы.

"На данный момент предполагается, что на предстоящих выборах собирать подписи в электронном виде будут в пяти регионах: Республика Карелия, Чеченская Республика, Курская, Новгородская и Оренбургская области. Также в Тульской области рассматривается возможность сбора подписей на портале ЕПГУ (Единый портал государственных услуг - прим. "РГ") на выборах главы региона", - приводит ее слова Telegram-канал ЦИК России.

По словам Памфиловой, этот список не закрыт. "Если регионы обновят свое законодательство, у них также будет возможность использовать эту процедуру на региональных выборах", - сказала она.

Напомним, возможность электронного сбора подписей появилась в избирательном законодательстве в прошлом году. Эта норма касается выборов губернаторов и депутатов региональных законодательных собраний.

Поставить подписи в поддержку выдвижения кандидатов могут обладатели личных кабинетов на портале госуслуг. Таким образом можно собрать не более половины необходимых подписей, при этом доля допустимого брака уменьшается с 10 до 5 процентов от общего числа автографов (цифровых и на бумажных носителях).