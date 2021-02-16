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16.02.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

Петербуржца осудили на 21 год за разбой и убийство

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который признан виновным в разбое и убийстве (статьи 105 и 162 УК РФ).

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Как сообщили в Следственном комитете РФ по Петербургу, 11 июля 2019 года мужчина под предлогом продажи автомобиля Mercedes по заниженной цене привез покупателя в безлюдное место в Колпинском районе. Там подсудимый застрелил его из пистолета Макарова, завладев приготовленными для покупки 550 тысячами рублей и мобильным телефоном погибшего.

Коллегия присяжных заседателей сочла вину петербуржца доказанной. Кстати, 11 марта 2020 года, уже после совершения этого преступления, мужчина был осужден за контрабанду кокаина.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на один год, отметили в прокуратуре Северной столицы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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