Почему к раздельному сбору отходов не готовы ни бизнес, ни потребители

В Ленинградской области стартовал пилотный проект по раздельному сбору бытового мусора. В январе площадку по раздельному сбору ТКО презентовали в Луге. За десять дней ее работы было собрано двадцать кубометров пластика. С декабря 2020-го такие площадки начали действовать в Кингисеппе и Ивангороде. Однако первые итоги проекта показали, что регоператор по обращению с ТКО недоволен качеством вторсырья. Объемы отдельно собираемых в Луге пластика и стекла содержат большие примеси других типов отходов, и их приходится сортировать заново. В Кингисеппе и Ивангороде ситуация несколько лучше: количество нежелательных примесей в собранных стекле и пластике составляет около четырех-пяти процентов.

Вопрос раздельного сбора отходов и их переработки в регионе становится острее. Мощности полигонов для размещения твердых коммунальных отходов в Ленинградской области близки к исчерпанию. Менее чем через два года они будут переполнены, отмечает Наталья Соколова, эколог и председатель правления АНО "Равноправие". Однако перерабатывать мусор мешает масса нерешенных проблем. Главный вопрос даже не в дисциплинированности жильцов, а в том, что до сих пор не выработан системный подход к этой работе.

- Нужно учесть, что в документах, регламентирующих работу с отходами, о необходимости раздельного сбора говорится весьма обтекаемо, - подчеркивает ведущий менеджер департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard Group Антон Алексахин. - Это приветствуется и рекомендуется, но не является обязательным. Раздельный сбор опасных отходов обеспечивается правительством. Сбор остальных отходов по фракциям - на добровольных началах. Согласно документам, наладить раздельный сбор отходов предполагается к 2035 году, но не говорится ничего конкретного о том, как региональные чиновники намерены этого достичь. Между тем вопрос раздельного сбора отходов носит ключевой характер, если учесть, что каждый житель мегаполиса в среднем производит за год до 500 килограммов мусора. Кстати, до сих пор нет точных данных, сколько мусора поступает на полигоны Ленинградской области в год. Думаю, наиболее адекватным реальному положению вещей можно считать объем в пять миллионов тонн в год.

Региональные операторы не заинтересованы внедрять раздельное накопление отходов на придомовых территориях, считает доцент кафедры государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Путинцева. Их заработок напрямую зависит от объемов смешанных ТКО, которые вывозятся с придомовой территории и отправляются на мусоросортировочные комплексы. Кроме того, стоимость вторсырья, которое извлекается из смешанных отходов, вычитается из валовой выручки регоператора, который по этой причине не заинтересован повышать эффективность извлечения вторсырья на мусоросортировочных комплексах. Конечно, извлекаемое из смешанных отходов вторичное сырье можно продать, но оно чаще всего имеет плохое качество и не всегда находит покупателя.

Отсюда вытекает еще одна проблема. Раздельный сбор мусора не должен быть самоцелью. Необходимо создать производственные цепочки по выпуску продукции из вторсырья и продумать логистические цепочки, позволяющие собирать вторсырье на огромной площади, которую занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область. Это задача посложнее, чем установка контейнеров для стекла и пластика.

- Необходима четкая привязка к предприятиям, которые нуждаются в этом сырье, - подчеркивает Антон Алексахин. - Иначе не помогут даже государственные дотации. Кроме того, переработка не должна представлять собой сжигание мусора, поскольку это повлечет за собой большое количество вредных выбросов. При этом потребность во вторсырье есть. Например, в Ленобласти есть предприятия по переработке пластика, выпускающие полуфабрикат, который могут использовать заводы-изготовители.

Существует и другая точка зрения. Раздельный сбор мусора - дело достаточно дорогое. По предварительным оценкам, установка контейнеров для разных фракций мусора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обойдется более чем в 1,5 миллиарда рублей и станет большой нагрузкой на региональный бюджет, считает академик РАН Леонид Вайсберг. Нельзя не учитывать и то, что перевозчики отходов потеряют возможность зарабатывать на продаже товарных фракций, понесут убытки и потребуют повышения тарифов на вывоз мусора.

Раздельный сбор не решает вопросов обращения с отходами в целом, уверены эксперты

Кроме того, раздельный сбор не решает вопросов обращения с отходами в целом, отмечает Леонид Вайсберг. В общем объеме мусора "товарные" фракции - пластик, стекло, бумага, текстиль и другие - составляют 16-18 процентов. Поэтому технологии переработки должны быть в первую очередь направлены на сбор нерассортированного мусора, составляющего более 80 процентов объема образующихся отходов. Хотя, безусловно, раздельный сбор мусора необходим - как минимум для того, чтобы сформировать у граждан бережное отношение к природе и отучить их от легкомысленного взгляда на проблему бытовых отходов.

- С этим трудно не согласиться, - говорит Антон Алексахин. - Успех переработки мусора во многом зависит от предприятий-производителей, выпускающих потребительские товары. Они должны уменьшать объем упаковки и использовать материалы, которые легче перерабатывать. Очень часто бывает, что упаковка избыточна. Зачем, например, в коробке с конфетами отдельно упаковывать в фольгу каждую конфету?

В январе Ленинградская область и Санкт-Петербург зарегистрировали компанию-оператора, которой предстоит разработать единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами. Эксперты

надеются, что благодаря этой концепции представление властей о работе с отходами станет более конкретным.

Есть надежда и на такой инструмент, как расширенная ответственность производителя (РОП). Реализовывать концепцию на практике предполагается с 2022 года. Цель документа - добиться полного баланса между выпускаемым объемом упаковки и ее утилизацией.

Кстати

Как показывает мировая практика, переработка отходов создает в десять раз больше рабочих мест, чем традиционное захоронение отходов на полигонах, отмечает Наталья Путинцева. Индустрия переработки отходов в США в 2010 году обеспечивала 460 тысяч рабочих мест с фондом заработной платы 26 миллиардов долларов. Стоимость произведенной продукции и оказанных услуг отрасли превышала 90 миллиардов долларов, что сопоставимо с объемами издательской деятельности или угледобычи.