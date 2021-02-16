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16.02.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом уничтожат экскаватор и помпы "черных янтарщиков"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области судебные приставы передали на уничтожение оборудование для нелегальной добычи янтаря, изъятое у "черных старателей".

Фото: iStock
Под Калининградом суд впервые вынес приговор "черному янтарщику"

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, велось 55 исполнительных производств на предмет конфискации мотопомп и других приспособлений.

С их помощью граждане, привлеченные к административной ответственности по статье "Самовольная добыча янтаря", незаконно добывали солнечный камень, нанося ущерб экономике региона и экологии.

В рамках этих производств в территориальное управление Росимущества на переработку и уничтожение переданы 52 мотопомпы различных марок, один экскаватор, 32 лопаты и другие инструменты для добычи янтаря - всего 128 орудий административного правонарушения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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