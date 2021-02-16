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16.02.2021,  
09:57
Текст:  Светлана Цыганкова

СМИ: Новые фрегаты проекта 22350 вооружат гиперзвуковыми ракетами

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Фрегаты модернизированного проекта 22350 вооружат гиперзвуковым оружием. Они смогут нести по 32 крылатые ракеты.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
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Речь идет о фрегатах "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли. По его словам, по утвержденному контракту на кораблях будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса. На каждый из этих комплексов приходится по восемь крылатых ракет "Калибр-НК", "Оникс" и, возможно, "Циркон".

Корабли проекта 22350 - российские многоцелевые фрегаты 1-го ранга. Строятся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Водоизмещение - 4550 тонн. Длина - 135 метров, ширина - 16,4 метра. Дальность плавания - 4500 миль.

Головной фрегат проекта "Адмирал флота Горшков" служит на Северном флоте. В настоящее время его используют для испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон".

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