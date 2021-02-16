Новости

ФСБ опубликовала видео задержания финансистов "ИГ" в Крыму и Татарстане 10:56
В центре Москвы загорелся бизнес-центр 10:54
Названы самые популярные производители компьютеров в России 10:53
Москино открывает Киноклуб и проводит Неделю Берлинале 10:53
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга" 10:42
В московском метро мужчина швырнул бутылку в поезд 10:40
Видео: Железнодорожники Украины работают в "средневековых" условиях 10:40
Афины засыпало снегом 10:37
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer 10:25
Мишустин выделил Петербургу 764 млн на два детсада 10:15
Студентка из Казани представит Россию на мировом конкурсе красоты 10:13
"Автодор" прекратит взимать оплату проезда смарт-картами 09:42
СК: Найденный в Тобольске при сортировке мусора младенец родился живым 09:38
Под Омском сын заживо закопал отца в сугроб 09:32
В Пскове археологи нашли в могиле тысячелетние весы 09:25
Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села 09:24
В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей 09:22
Украина и Швеция признаны самыми опасными странами Европы 09:19
Пассажир аварийно севшего Ан-24 потребовал миллион из-за травмы и кошмаров 09:13
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке 09:13
В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания 09:07
В Красноярске завели дело после вооруженного конфликта в спортзале 08:45
Рио-де-Жанейро приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса 08:40
Названа частая ошибка при чистке зубов 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 10:28

Домашняя еда в тренде

Услуги "Кухня навынос" имеет устойчивую перспективу в системе общепита
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 32(8383)
По итогам прошлого года ресторанный бизнес в стране потерял порядка половины предполагаемой выручки. Нивелировать потери помог новый, динамично развивающийся формат - dark kitchen (DK) - кухни, которые работают только навынос. С ним эксперты связывают большие надежды на восстановление отрасли.
От доставки готовых блюд ждут одного - вкусного ужина за приемлемую цену. Фото: Сергей Николаев/РГ От доставки готовых блюд ждут одного - вкусного ужина за приемлемую цену. Фото: Сергей Николаев/РГ
От доставки готовых блюд ждут одного - вкусного ужина за приемлемую цену. Фото: Сергей Николаев/РГ

Никто точно не знает, насколько затянутся вирусная суматоха и привычка людей при любой возможности избегать общественных мест, включая общепит. Однако чем реже люди станут посещать офлайн-рестораны, тем больше шансов у dark kitchen постепенно отвоевать свою долю рынка, уверен Максим Меженков, директор по развитию компании "Мой Автопрокат". За ресторанной кухней без вывески - будущее, которое уже здесь. Сейчас появляются целые районы с домами без кухонь, а рядом с ними Deliveroo (онлайн-компании по доставке еды) строят свои DK, чтобы кормить жильцов этих домов. Есть два главных преимущества, характерных для такого формата: скорость и качество - и именно ими дорожат как рестораторы, так и клиенты, для которых экономия времени часто становится главным приоритетом. Перспективной линией развития этого формата становится поставка блюд в меню сторонних компаний - в том числе и условных конкурентов.

Фото: iStock
В Череповце рестораторы в суде доказали наличие в салате "любви повара"

Темные кухни называют еще cloud kitchen, ghost kitchen, поясняет Денис Бурлаков, генеральный директор финтехкомпании RBK.money. Самовывоза в них обычно нет. Таким образом, по сути, во время локдауна работал весь общепит. Отличия от классических форматов ясны: если в классический бар или ресторан посетитель заходит еще и за атмосферой, то от доставки готовых блюд ждут одного - вкусного ужина за приемлемую цену.

В целом преимущества развития формата DK очевидны: понятные и прозрачные каналы продвижения сервиса, простые требования к арендуемому помещению, экономия на персонале, а также легкость масштабирования бизнеса, говорит Меженков. Впрочем, есть и свои недостатки. Помимо отсутствия прямого контакта с клиентом (который часто нуждается в помощи с выбором), главный - сложности быстрой доставки клиенту горячих блюд, которые часто успевают остыть, пока доедут до заказчика. Так, в отрасли уже есть примеры, когда ресторану пришлось сократить меню вполовину, потому что его блюда не успевали доехать до заказчика за час. Подверглись упрощению и рецептуры, а также способы визуальной подачи блюд - исчезли украшения, а также сложные соусы. Другими словами, меню DK начинает имитировать домашнюю кухню.

Интересно, замечает Александр Мутовин, основатель сети мультибрендовых "темных кухонь" "Много лосося", что сам этот рынок конкурирует в большей степени с рынком продуктов питания, чем с офлайн-ресторанами. Люди выбирают между вариантом купить продукты домой и приготовить их или заказать готовую еду. При этом опросы показывают, что две трети людей не очень любят готовить, выкидывают 25 процентов купленных продуктов и тратят по часу в день на их приобретение и приготовление на кухне. Одновременно с этим ценность времени все больше растет, а стоимость доставки еды постепенно снижается благодаря развитию агрегаторов, новых технологий и новых бизнес-моделей. Рынок доставки еды - это все еще считаные проценты от рынка продуктов питания, поэтому, учитывая его преимущества, у него большой потенциал для роста.

Чем реже люди станут посещать офлайн рестораны, тем больше шансов у dark kitchen отвоевать свою долю рынка 

Аналитики связывают популярность формата не только с кризисом, вызванным пандемией, но и в целом с цифровизацией повседневной жизни и динамичным развитием электронной торговли. В результате тренд стал настолько ярким, что без доставки сегодня не мыслит свою работу ни один игрок на рынке общепита, хотя еще в начале 2020 года только семь процентов из них имели свою DK.

Фото: Василий Ирчинский/РГ
Самарская пенсионерка создала 150 рецептов "ручного" хлеба

Можно с уверенностью говорить о том, что "темные кухни" - это долгосрочный тренд и что трансформация традиционного рынка общественного питания будет ускоряться - рынок доставки еды обладает огромным потенциалом: доля проникновения доставки в России примерно в полтора раза меньше, чем в Китае, и почти в два раза меньше, чем в Великобритании. Российский потребитель в среднем делает один заказ в месяц, в то время как в Великобритании и США более 40 процентов потребителей совершают заказы как минимум один раз в неделю, подсчитывает Антон Комаров, директор департамента логистической недвижимости Accent Capital.

Если снизить градус оптимизма экспертов, то стоит заметить: рынок DK будет динамичнее расти в мегаполисах, Москве и городах-миллионниках, чем в населенных пунктах, где доходы населения остаются незначительными. Там выбирают не скорость и качество, а цену. Однако и здесь бизнес не сдается: частым явлением стала стратегия, когда рестораторы приходят к клиенту через прилавки больших магазинов. Товар поставляется в торговые точки небольшими партиями и не так часто, как товар, рассчитанный на широкого покупателя. Станет ли эта стратегия развития массовой, как и DK, покажет время.

Тем временем

Помимо DK, широкое распространение получил формат dark store, "темного магазина", открытого не для покупателей, а для служащих доставки. Самый свежий тренд - "темные фабрики", которые не требуют присутствия специалистов на своей территории. Там работают только роботы с помощью интернета вещей. Это помещение, куда поставщик завозит сырье и где служба доставки забирает товар. Такой формат настолько востребован, что, по данным агентства PWC, 90 процентов крупных европейских предприятий предпочитают инвестировать именно в него.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии