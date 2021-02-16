В Карелии в ДТП с лесовозом погибли двое детей и двое взрослых

В Карелии в ДТП столкнулись лесовоз и легковой автомобиль. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, авария случилась около 9.00 на 632-м километре трассы "Кола", недалеко от развилки в этот город.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, выясняются причины дорожно-транспортного происшествия.

Между тем во вторник произошло еще одно ДТП на трассе "Кола", правда в соседней Вологодской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 218-м километре автодороги Вологда - Новая Ладога лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля с прицепами. Они ехали во встречном направлении. Удары были такой силы, что большегрузы опрокинулись и слетели в кювет по разные стороны обочин. Возможно, есть пострадавшие. На месте также работают сотрудники ГИБДД.