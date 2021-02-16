В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского

В петербургскую больницу №122 имени Соколова госпитализирован народный артист РСФСР Михаил Боярский. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на жену актера Ларису Луппиан.

По предварительным данным, накануне Михаил Боярский почувствовал недомогание, его супруга перестраховалась и вызвала "скорую". В свою очередь прибывшие на адрес врачи предложили на всякий случай госпитализироваться.

Диагноз Боярского пока не ясен. Несколько месяцев больница №122 выполняла функции коронавирусного стационара - здесь, в частности, лечилась народная артистка России Алиса Фрейндлих. Правда, сейчас учреждение вернулось к оказанию плановой медицинской помощи.

Отметим, что сам артист недавно сделал прививку от COVID-19.