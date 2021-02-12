Алису Фрейндлих выписали из больницы

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих сегодня выписали из больницы, сообщили "РГ" в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Полтора месяца Алиса Фрейндлих пробыла в больнице №122 имении Соколова с диагнозом "коронавирусная инфекция", причем месяц в реанимации. К аппарату ИВЛ актрису не подключали, но ее состояние здоровья поначалу очень беспокоило врачей. Врачи смогли купировать цитокиновый шторм - опаснейшее осложнение коронавирусной инфекции.

Алиса Фрейндлих справилась. Она выполняла все рекомендации врачей и спустя месяц в реанимации ее перевели в обычную палату. Недавно актриса сдала отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас актриса находится дома. Спектаклей с ее участием в афише БДТ пока нет. В театре говорят, что все будет зависеть от самочувствия Фрейндлих.