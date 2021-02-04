Легендарная актриса театра и кино Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса. Недавно она сдала отрицательный тест на COVID-19, сообщили "РГ" в БДТ имени Товстоногова, где служит актриса.

В театре уточнили, что пока Алиса Фрейндлих находится в больнице, но положительная динамика очевидна.

Напомним, Алиса Фрейндлих была госпитализирована в больницу № 122 в Санкт-Петербурге в декабре с диагнозом "коронавирусная инфекция". Состояние актрисы вызывало серьезные опасения у врачей и актриса сразу попала в реанимацию.

Фрейндлих не подключали к аппарату ИВЛ, но она регулярно пользовалась кислородной маской. А врачи купировали у нее опаснейшее состояние - цитокиновый шторм.

Известно также, что неделю до госпитализации Алиса Фрейндлих пыталась справиться с болезнью самостоятельно, лечась дома.

Попав в больницу, Алиса Фрейндлих стала образцовым пациентом. Она неукоснительно выполняла все указания врачей. Долгое время в ее состоянии не было положительной динамики из-за обширного поражения легких, да и у самой актрисы есть серьезный дефицит массы тела. Но несмотря ни на что, артистка нашла в себе силы бороться с болезнью и спустя месяц нахождения в реанимации ее перевели в общую палату.

Если состояние здоровья актрисы будет улучшаться и дальше, то ее могут скоро выписать.