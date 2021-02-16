В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала

В Петербурге раскрыто крупное хищение средств материнского капитала. Злоумышленники смогли украсть больше 20 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура Петербурга, группировка была раскрыта в ходе оперативных мероприятий ФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Северной столицы. Координацией мероприятий занималась прокуратура Петербурга. Как выяснилось, участники группировки от имени родителей детей подавали в региональные отделения ПФР документы на обналичивание сертификатов на маткапитал.

В качестве основания в бумагах указывалось, что деньги идут на гашение займов, взятых на индивидуальное жилищное строительство. По факту никаких домов не строилось и деньги похищались.

По предварительным данным, группировка действовала в двенадцати регионах России. Сейчас по выявленным фактам возбуждены уголовные дела.